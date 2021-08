La nueva película de "Hunger Games" comenzará su rodaje este 2022

La precuela de "Hunger Games" de Lionsgate, basada en la novela de Susane Collins, "La balada de pájaros cantores y serpientes", tiene como objetivo comenzar la producción en la primera mitad de 2022, según los reportes obtenidos por La Verdad Noticias.

Esa actualización provino del presidente del grupo cinematográfico de Lionsgate, Joe Drake, durante la llamada de ganancias trimestrales de la compañía con analistas de Wall Street. La película está programada para su estreno a finales del año fiscal 2023 o principios de 2024, dijo.

"Está "avanzando muy, muy bien" en la preproducción, dijo el productor ejecutivo, quien tiene grandes esperanzas para la nueva entrega de la saga ahora que Los juegos del hambre regresaron con nuevo libro.

¿Precuela de Hunger Games estrenará en cines?

The Ballad of Songbirds and Snakes, la precuela de THG

Hunger Games, que generó casi $ 3 mil millones en taquilla mundial en cuatro películas anteriores, probablemente esté mejor posicionado como estreno en cines. “Hay un público que quiere volver a los cines, afirmó Drake.

“Creo que el mercado va a volver. Habrá una plataforma sólida para que podamos monetizar nuestras películas", dijo en medio de la controversia por estrenos en streaming que llevó a situaciones como la demanda de Scarlett Johansson por estreno de Black Widow en Disney+.

El año pasado, Lionsgate dijo que el cineasta de Hunger Games, Francis Lawrence, volvería para dirigir la precuela. También regresan los productores de la franquicia Nina Jacobson y Brad Simpson con Michael Arndt, ganador del Oscar como guionista.

¿Cuántas son las películas de los juegos del hambre?

Saga de Hunger Games fue estrenada durante el 2012

La saga de Hunger Games consta de 4 películas hasta el momento: Los juegos del Hambre (2012), Los Juegos del Hambre: En llamas (2013), Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 1 (2014), y Los Juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2 (2015) a lo que se suma la próxima precuela.

¿Cómo la precuela será diferente a la saga original? La película de Hunger Games se centrará en Coriolanus Snow a los 18 años, años antes de que se convirtiera en el tiránico presidente de Panem cuando es elegido para ser mentor de los Décimos Juegos del Hambre.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!