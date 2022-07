¿La nueva película de Barney será oscura? Esto dice Daniel Kaluuya

Algunos detalles de la próxima película del muy querido dinosaurio morado han sido revelados.

En 2019 se reveló que Mattel Films estaba trabajando en una nueva película con Barney como protagonista y que esta sería producida en conjunto con 59% Productions, la casa productora de Daniel Kaluuya. Ahora, el actor da nuevos detalles de este proyecto fílmico.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, el protagonista de ‘Judas and the Black Messiah’ reveló que la película del carismático y muy querido dinosaurio morado aún se encuentra en desarrollo temprano y que el guión está siendo reelaborado pero se negó a revelar más detalles al respecto de la trama.

Se sabe que la nueva película de Barney será un live action, lo cual ha elevado las expectativas del público que se tienen sobre este proyecto. En entrevistas anteriores, Daniel Kaluuya ha dicho que el personaje infantil “fue una figura omnipresente en los niños que luego desapareció en las sombras y quedó incomprendido”.

Daniel Kaluuya será quien esté a cargo de la producción de esta nueva película.

Cabe destacar que en un principio se pensó que le daría un aspecto oscuro al personaje, esto debido a una mala interpretación de sus palabras. Sin embargó, él ha dicho que buscará revivir la gran nostalgia que causó la frase ‘Te quiero yo y tu a mi’ en el público televidente.

“Barney nos enseñó: 'Te amo, me amas'. Esa es una de las primeras canciones que recuerdo, y ¿qué pasa cuando eso no es cierto? Pensé que era realmente desgarrador”, declaró Daniel Kaluuya para luego asegurar que el personaje de Barney y un nuevo mensaje de amor le haría bastante bien al mundo que vive difíciles momentos.

¿Cuándo empezó Barney?

'Barney y sus amigos’ se estrenó en Estados Unidos el 6 de abril de 1992 por PBS y finalizó sus transmisiones el 18 de septiembre de 2009. El programa infantil era protagonizado por una botarga morada con manchas verdes que daba mensajes educativos a través de canciones, mismas que lo convirtieron en un éxito a nivel internacional.

