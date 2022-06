La miniserie de suspenso en Netflix, que te dejará atrapado

"No me conocen" de Netflix.

Netflix tiene un amplió contenido en su catálogo, desde series con varias temporadas hasta algunas más breves y si eres fanáticos de las historias cortas te presentamos "No me conocen", que te dejará atrapado desde el primer momento.

“No me conocen” es uno de los últimos lanzamientos de la plataforma de streaming y ya se ha convertido en una de las principales tendencias.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que tiene una duración de 4 capítulos y es de origen británico, es una perfecta opción para disfrutar en un día.

¿De qué trata “No me conocen”?

"No me conocen" narra la vida de “Hero”

El lanzamiento de Netflix en los últimos días de junio, narra la vida de “Hero” un joven que está siendo juzgado por homicidio.

El abogado de la acusación muestra pruebas condenatorias en el discurso, pero él decide contar su propia historia de los hechos, en lugar de seguir la versión que su abogado decidió que era mejor.

"Cuando todas las pruebas demuestran su culpabilidad, un hombre juzgado por homicidio usa su alegato final para relatar su historia de amor con una mujer misteriosa", describe la sinopsis disponible en Netflix.

“No me conocen” reparto

El lanzamiento de la plataforma Netflix, ha generado revuelo con “No me conocen” y ya se encuentra entre lo más visto y entre su reparto se encuentra:

Samuel Adewunmi

Sophie Wilde

Roger Nsengiyumva

Bukky Bakray

Yetunde Oduwole

Michael Balogun

La miniserie de Netflix “No me conocen” consta de cuatro episodios, cada uno con duración de una hora y no te lo puedes perder.

