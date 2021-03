La mamá de Britney Spears le pide que vuelva a cantar con nostálgico vídeo

Britney Spears compartió un vídeo de su pasado cantando la canción de The Jet ‘You Got It All’ junto a un comentario donde aseguró que su madre se lo envió para recordarle que puede cantar.

Lynne Spears ha recordado a su hija el talento que tiene para cantar.

Y es que Lynne Spears piensa lo mismo que nosotros ya que le dijo a su hija que no canta actualmente y es algo que necesita hacer de nuevo. Tras ver este y otros vídeos de la calidad vocal de la cantante no podemos estar más de acuerdo.

Otro detalle curioso de este nostálgico vídeo es que la princesa del Pop confesó que nunca lo había visto pero que este es de los primeros viajes que hizo sola, en aquella ocasión a Singapur.

De hecho la reacción de los fans no se hizo esperar a la publicación e hicieron eco de la opinión de Lynne Spears tras ver el nostálgico vídeo de que la cantante necesita seguir deleitándonos con su voz.

La situación de Britney Spears

Estos vídeos del pasado llegan en un momento en que la cantante continúa sumida en una dura batalla legal con su padre Jamie Spears por su independencia personal y financiera tras una serie de problemas que llevaron a la custodia.

Igualmente tenemos que mencionar el reciente documental Framing Britney Spears que ha puesto de nuevo los reflectores en la situación de la cantante y han fortalecido el movimiento #FreeBritney.

Es así que en La Verdad Noticias esperamos que Britney Spears salga pronto de esta situación y siga el consejo de su mamá de volver a cantar ya que su presencia sin duda hace falta en los escenarios.

