La inquietante película que protagoniza Harry Styles y Florence Pugh

Harry Styles ha destacado en el mundo del entretenimiento por ser uno de los cantantes británicos más conocidos de la actualidad, sin embargo ha demostrado que tiene más talento que cantar.

Es por eso que también ha incursionado en el mundo de la actuación.

Su fama y su talento lo han llevado a protagonizar, junto a Florence Pugh un filme de thriller que se estrenará el próximo 22 de septiembre y que lleva por nombre Don’t Worry Darling.

¿De qué trata Don’t Worry Darling?

En este filme de thriller psicológico conoceremos a Alice (Pugh) y Jack (Styles) una pareja que aparenta una vida perfecta debido a un pacto con una compañía que cubre todas sus necesidades, lo único que deben dar a cambio es discreción y lealtad con la causa de la Victory.

Sin embargo, cuando empiezan a aparecer grietas en su idílico mundo, comienzan a sospechar que existe algo más siniestro de lo que aparenta en su perfecta fachada , por lo que Alice se empieza a preguntar qué es exactamente o que está haciendo en Victory y por qué.

Tanto el primer como el segundo tráiler han sido revelados y han dejado un halo de misterio e incógnitas que los fans tendrán que despejar el próximo septiembre para conocer más sobre esta propuesta de entretenimiento,

Te puede interesar: Harry Styles estrena nuevo video.... ¡En la cama y en pijama!

Los otros proyectos de Styles

El cantante sigue produciendo música y durante mayo de 2022 lanzó su nuevo álbum Harry’s House, del que se desprenden temas como As It Was y Late Night Talking.

Este no es el único proyecto que se estrena este año en el que ha participado Styles, pues como te contamos en La Verdad Noticias, el cantante y actor también estrenará My Policeman el próximo 21 de octubre.

