La guerra civil de House of the dragon está inspirada en este suceso histórico

La histórica guerra inglesa que inspiró House Of The Dragon's Targaryen Civil War

House of the Dragon marca el tan esperado regreso de HBO a Westeros por primera vez desde 2019. La serie de precuelas de "Game of Thrones", que se basa en la novela "Fire & Blood" de George R.R. Martin, tiene lugar 200 años antes de la eventos de su espectáculo principal y narra la historia del clan Targaryen.

Hay mucha agitación política y puñaladas por la espalda, pero así es la vida en los Siete Reinos.

La cúspide de la historia se centra en la hija del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine), la princesa Rhaenerya Targaryen (Emma D'Arcy), que busca convertirse en la primera mujer en Westeros en sentarse en el Trono de Hierro.

Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, ya que debe lidiar con el despiadadamente ambicioso hermano menor del rey, Daemon Targaryen (Matt Smith), y los horrores del patriarcado.

Los fanáticos pueden esperar una increíble cantidad de dragones en "House of the Dragon", pero algunos elementos de la historia serán más realistas.

Cuando uno elimina los monstruos que escupen fuego de la ecuación, se hace evidente que la Casa Targaryen no es diferente a algunas figuras de la historia del mundo real. Además, la guerra civil en el centro de la acción se inspiró en hechos reales.

La guerra civil en "House of the Dragon" se inspiró en un evento conocido como La Anarquía, que tuvo lugar en Inglaterra y Normandía entre 1135 y 1153.

Todo comenzó cuando Enrique I, gobernó Inglaterra y perdió a su hijo, William Adelin, en el Desastre del Barco Blanco de 1120. El rey se volvió a casar en un esfuerzo por producir un heredero varón a su trono, pero la tarea fue infructuosa ya que nunca tuvo otro hijo.

Antes de la muerte de Enrique I, se decidió que su única hija, la emperatriz Matilde, sería su heredera. Sin embargo, su sobrino, Esteban de Blois, tenía otros planes y tomó el trono con la ayuda de su hermano menor y sus influyentes seguidores, la mayoría de los cuales estaban horrorizados por la idea de una mujer en el poder (a través de Historic-UK).

La lucha por el trono finalmente condujo a una guerra civil entre las fuerzas de Esteban y Matilda, lo que incitó a un período sombrío de malestar social y agitación política.

Si bien "House of the Dragon" aplica su propio giro al caos político, los personajes de Viserys, Rhaenerya y Daemon recuerdan a Henry 1, Matilda y Stephon de Blois, respectivamente.

Queda por ver cómo se comparará el caos de la guerra civil de Targaryen con La anarquía, pero el primer episodio deja claro que "La casa del dragón" es tan violenta e impredecible como su predecesora.

