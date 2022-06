La estrella de Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, habla en apoyo de su coprotagonista Moses Ingram

Moses Ingram interpreta a Reva, uno de los Inquisidores que busca al Maestro Jedi retirado de McGregor. El estreno de dos episodios de Obi-Wan Kenobi cayó durante la Celebración de Star Wars, pero eso no impidió que un segmento del fanático de Star Wars bombardeara a Ingram con comentarios de odio. Ingram compartió algunos de esos comentarios en Instagram, y las cuentas oficiales de las redes sociales de Star Wars siguieron con una fuerte muestra de apoyo. Ewan McGregor también intervino con comentarios de apoyo hacia la actriz de Reva.

La estrella de Obi-Wan grabó un mensaje personal desde el interior de su automóvil, que luego se compartió a través de la cuenta de Twitter de Star Wars. “Este fin de semana, los fanáticos de Star Wars hicieron de Obi-Wan Kenobi el estreno de la serie original de Disney+ más visto de todos los tiempos. juntos", dijo McGregor. "Sin embargo, parece que algunos de los fanáticos han decidido atacar a Moses Ingram en línea y enviarle los DM más odiosos y horrendos, y escuché algunos de ellos esta mañana y me rompieron el corazón".

A personal message from Ewan McGregor. pic.twitter.com/rJSDmj663K — Star Wars (@starwars) June 1, 2022

Continuó: "Moisés es un actor brillante, es una mujer brillante y es absolutamente asombrosa en esta serie. Aporta tanto a la serie, tanto a la franquicia, y me repugnaba escuchar que esto había estado sucediendo. Solo quiero decir, como actor principal de la serie, como productor ejecutivo de la serie, que apoyamos a Moses. Amamos a Moses. Y si le estás enviando mensajes de intimidación, no eres un fanático de Star Wars. en mi mente. No hay lugar para el racismo en este mundo. Y estoy totalmente de acuerdo con Moses".

El mensaje anterior de hoy de la cuenta de Twitter de Star Wars en apoyo de Moses Ingram dice: "Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Moses Ingram a la familia de Star Wars y emocionados de que se desarrolle la historia de Reva. Si alguien tiene la intención de hacerla sentir incómoda de alguna manera, solo tengo una cosa que decir: resistimos. Hay más de 20 millones de especies inteligentes en la galaxia de Star Wars, no elijas ser racista".

Los actores anteriores de Star Wars, como John Boyega y Kelly Marie Tran, también han recibido críticas por sus castings en la trilogía de películas más reciente de Star Wars de Lucasfilm. Lo que hace que esta instancia sea diferente es que Disney y sus compañeros actores están hablando para negar parte del odioso acoso que está teniendo lugar.

Comicbook.com tuvo la oportunidad de hablar con Ingram en la gira de prensa de Obi-Wan. Ella espera que los fans puedan disfrutar de este nuevo capítulo de la saga Star Wars.

TE PUEDE INTERESAR: Teoría sobre Reva de Obi-Wan Kenobi ¿es un es padawan?

"Bueno, yo, para cualquier personaje que tenga el privilegio de darle vida, me encanta construir una rica historia de fondo para mí", dijo Ingram cuando se le preguntó sobre la historia de fondo de Reva. "Es como una pequeña joya privada agradable que puedo llevar a cabo durante todo el proceso. Entonces, para mí, sí, es difícil decir lo que pensarán los fanáticos, pero espero, espero que lo disfruten".

"Ella es una subordinada de Darth Vader. Y por eso su objetivo es complacer, ¿sabes?" Ingram continuó. "Ella quiere ser la primera en salir al frente. Juega a la ofensiva y, ya sabes, Darth Vader es aterrador, los hombros son tan anchos y la cabeza es tan grande en ese disfraz. Es intimidante, es un poco intimidante".

¿Qué te parecieron los dos primeros episodios de Obi-Wan Kenobi? ¡Háganos saber sus pensamientos en los comentarios!

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.