La especial aparición de Samantha Jones en el reboot de Sex and the city

El regreso de Sex and The City a la televisión a través de HBO Max ha sido un acierto para la plataforma, y es que la serie And Just Like That en su primer día de estreno, ha generado la reacción de millones de personas, principalmente por la ausencia de Samantha Jones.

Sin embargo, aunque Samantha, el personaje de Kim Cattrall no estuvo físicamente presente, si tuvo una especial aparición.

Tal y como te informamos previamente en La Verdad Noticias, llegan And Just Like That el reboot de Sex and the City, y te platicamos cómo fue la aparición del icónico personaje.

El detalle a Samantha en el regreso de Sex and the city

La nueva temporada está disponible en HBO Max

Antes de seguir leyendo, debes saber que los siguientes párrafos tendrán spoilers, por lo que si aún no has visto los episodios te recomendamos ir a verlos en este instante.

Y es que tal y como te mencionamos, el personaje de Mr. Big murió en el primer episodio, lo que causó mucha tristeza en el público.

Si bien en el primer capítulo se menciona que Samantha, interpretada por Kim Cattral tuvo una gran pelea con el trío dinámico, es hasta el segundo capítulo que vemos una participación especial.

Las flores de Samantha

Este fue el detalle que tuvo Samantha con Carrie

Tras la muerte de Mr. Big, el funeral fue muy sencillo, en un cuarto absolutamente blanco, sin embargo, unas flores abundantes llegaron al recinto funerario, pese a que Carrie, interpretada por Sarah Jessica Parker prefería que no hubiera flores.

Aunque al principio quiso devolverlas, no fue hasta que abrió la tarjeta y vio que se trataban de unas flores enviadas por Samantha que prefirió mantenerlas en el lugar.

Sin duda, vamos a extrañar tanto a Mr. Big como a Samantha Jones, pero no cabe duda que nos espera una gran temporada en esta nueva temporada de Sex And The City.

