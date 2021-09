La emotiva película de Netflix que te hará llorar; recaudó más de 40 millones

Esta película de Netflix tiene una emotiva historia que seguramente te hará llorar. Lo increíble de la película no solo son los sentimientos que transmite y su historia, sino que además su inversión fue solamente de 3 millones de dólares y logró recaudar más de 40 millones, lo que sin duda es un gran logro para cualquier filme.

Se trata de la película “Call me by your name”, en español “Llámame por tu nombre”, la cual fue lanzada en 2017 luego de ser dirigida por Luca Guadagnino y escrita por James Ivory. El filme está basado en la novela del mismo nombre escrita por André Aciman, la cual se lanzó en 2007. La novela tuvo una gran aceptación por parte de los lectores pues abordaba la temática LBGT+, un tema que pocos autores se han atrevido a tocar.

Fue así como esta película se convirtió en una de esas producciones con bajo presupuesto que logran recaudar grandes cantidades en taquilla. La cinta tuvo un presupuesto de 3 millones 500 mil dólares, dinero con el cual se filmó y se produjo, pero la sorpresa llegó cuando finalmente se estrenó pues logró recaudar 40 millones 873 mil 830 dólares, lo cual superó las expectativas de los productores.

La película de Netflix “Llámame por tu nombre” es un filme de drama y romance realizado en Estados Unidos, Italia, Francia y Brasil. Es una grabación llena de emociones lo que le sirvió para ser la ganadora del premio Oscar por mejor guión adaptado.

Eso no fue todo pues la producción fue nombrada por el Consejo Nacional de Crítica de Cine y por el American Film Institute como una de las mejores 10 películas del 2017, además tuvo tres nominaciones al Globo de Oro en las categorías de Mejor Película Dramática, Mejor Actor Dramático y Mejor Actor de Reparto.

¿De qué trata la película de Netflix “Call me by your name''?

La película de Netflix "Call me by your name" ambientada en Italia de 1983 nos cuenta una historia de amor entre el adolescente Eliot Perlman (Timothée Chalamet) y Oliver (Army Hammer,) el asistente de su padre que se queda una temporada en la casa de la familia.

El padre de Eliot invita a su estudiante de postgrado, Oliver, a pasar el verano en su casa para que lo ayude con su documentación académica. Es así como se va desarrollada la historia de Eliot y Oliver, quienes primero logran consolidar una amistad que rápidamente se convierte en algo más sin que ellos lo hayan buscado o esperado.

El filme deja ver que en el amor no importa la edad, el género de las personas o su preferencia sexual, pero si el amor incondicional entre padres e hijos, especialmente al momento de revelar sus preferencias sexuales.

¿Qué significa la frase Llámame por tu nombre?

Tuvo un costo de inversión de 3 millones de dólares

La frase “Llámame por tu nombre” tiene una dimensión más profunda de lo que podría parecer, funciona como una metáfora poética para expresar que una relación es tan fuerte que prácticamente dos personas son la misma persona, es quizás por eso que la película de Netflix logró tanto éxito.

