La directora de The Falcon and the Winter Soldier habla sobre el futuro de Bucky

Ha pasado una semana desde el lanzamiento del episodio final de The Falcon and the Winter Soldier, pero la serie del Universo Cinematográfico de Marvel todavía tiene a los fanáticos con mucho que discutir.

El programa de Disney + dejó a su conjunto de personajes en una base inesperada e intrigante, la mayoría de los cuales no se han pronosticado oficialmente en las próximas películas y programas de la franquicia.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, un final particularmente ambiguo en The Falcon and the Winter Soldier es el de Bucky Barnes (Sebastian Stan), ya que los eventos de la serie parecían establecer un status quo nuevo y diferente para él.

Kari Skogland habló sobre el futuro de Bucky Barnes

Kari Skogland habló sobre lo que viene para Bucky en el UCM.

En una entrevista reciente con The Direct, la directora de The Falcon and the Winter Soldier, Kari Skogland, habló sobre lo que viene para Bucky en el UCM, y argumentó que aunque su trauma y su pasado no están completamente reparados, definitivamente está en un "lugar mejor".

"Me gustaría pensar que ese es un lugar más feliz", reveló Skogland. "Creo que siempre estará preocupado, porque no se puede olvidar por lo que ha pasado y quién ha tenido que ser sin tener efectos residuales. Por lo tanto, creo que siempre estará lidiando con lo que es".

"Necesita redimirse con todos los que ha lastimado. Tendrá que salir y hacer que se sientan bien. Y como resultado, él comienza un nuevo camino. Así que está en camino de curarse", agregó Skogland.

Esto se hace eco de los comentarios que el showrunner de The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, hizo recientemente en ComicBook.com, donde argumentó que Bucky se ha despojado emocionalmente de su apodo de Soldado del Invierno.

