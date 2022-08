La diferencia en las escenas para adultos de House of the Dragon y Game Of Thrones

Game of Thrones generó mucha controversia debido a la forma en que manejó el sexo y la violencia sexual, pero ahora, en su nuevo spin-off, las cosas pueden ser un poco diferentes.

A lo largo de su ejecución original, "Game of Thrones" sometió más o menos constantemente a sus personajes femeninos a agresiones, abusos y encuentros sexuales aterradores, ya fuera una aterrorizada Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) sometiéndose a su nuevo esposo Khal Drogo (Jason Momoa) , una joven Sansa Stark (Sophie Turner) siendo brutalizada en su noche de bodas, o la poderosa reina Cersei Lannister (Lena Headey) enfrentando un asalto a manos de su propio hermano gemelo mientras estaba de pie sobre el cadáver de su hijo. A Game of Thrones no se le atribuye haber acuñado el término "sexposición" por nada, amigos.

Ahora, con el primer episodio de "House of the Dragon" disponible para transmitir, las piezas de reflexión sobre si la serie derivada seguirá o no estos controvertidos pasos son, para robar un famoso lema de la casa Westerosi. Entonces, ¿"House of the Dragon" brutalizará a sus mujeres aparentemente por puro espectáculo, o es esta una nueva era de "Game of Thrones"?

El equipo detrás de House of the Dragon se metió en agua caliente sobre sus próximas escenas de sexo

Al principio, al abordar las preguntas sobre cómo "House of the Dragon" abordaría las escenas de sexo, los showrunners Miguel Sapochnik y Ryan Condal despertaron: ¿qué más? — polémica con los comentarios que le hicieron a The Hollywood Reporter. Sapochnik afirmó que habría menos violencia sexual, pero que la harían lo más precisa posible, lo cual es una declaración bastante confusa si consideras que este es un mundo ficticio con dragones.

En ese momento, Sapochnik le dijo a THR que abordarían la violencia sexual "con cuidado, consideración y [nosotros] no nos asustamos. En todo caso, vamos a arrojar luz sobre ese aspecto. No puedes ignorar el violencia que fue perpetrada contra las mujeres por los hombres en ese momento. No debe ser minimizada y no debe ser glorificada".

Obviamente, dado que este es, nuevamente, un mundo completamente ficticio y no existe "ese momento" que haya existido en la historia humana que tuviera dragones volando, estos comentarios inmediatamente hicieron olas en las redes sociales, con fanáticos y críticos lamentando el hecho de que "House of the Dragon" sería más de lo mismo cuando se trata de representaciones gráficas de agresión sexual. Sin embargo, en los comentarios que Sapochnik y Condal han hecho desde entonces, parece que están tratando de abordar las cosas con más sensibilidad.

House of the Dragon está empleando coordinadores de intimidad para sus escenas de sexo

Más tarde, en una mesa redonda con PopSugar, Sapochnik y Condal se retractaron un poco de sus comentarios. “Creo que por alguna razón, creo que algo se informó incorrectamente o se malinterpretó”, dijo Condal al medio. "Somos muy conscientes de la época en la que vivimos. Somos muy conscientes de lo diferente que es el mundo ahora en comparación con hace 10 años, cuando se estrenó el programa original".

Sin embargo, Condal señaló que el sexo y la violencia son parte del marco de cualquier propiedad de "Game of Thrones": "Es Game of Thrones. Hay sexo y violencia como parte de la historia. La forma particular en que lo abordamos en este momento es asegurarse de que siempre que haya algún tipo de... sexo o violencia en la pantalla, que haya una razón convincente para ello, y que sea una historia que deba ser contada. gratuitamente o para excitar o algo por el estilo".

Para agregar a eso, Condal señaló específicamente que el programa ahora emplea a coordinadores de intimidad y que los actores estaban ensayando escenas con anticipación para sentirse lo más cómodos posible, y agregó: "Y creo que se sintieron bien porque sabían como actores que estaban actuando". una historia y no hacer sexo por el sexo".

¿Hacia dónde irán las escenas de sexo de House of the Dragon desde aquí?

En el primer episodio de "House of the Dragon", titulado "The Heirs of the Dragon", la serie ya muestra el sexo y el gore por los que se conocía al original, entre una escena en la que los criminales son mutilados a instancias del príncipe Daemon Targaryen. (un Matt Smith gruñón y malhumorado) o una espantosa escena de parto que termina con la muerte de la madre y el bebé.

Definitivamente también hay algo de desnudez gratuita; Smith es el único personaje principal hasta ahora que tiene sexo simulado en la pantalla con su amante y compañera Mysaria (Sonoya Mizuno), pero también organiza una orgía masiva, que se muestra en su totalidad, donde una pareja literalmente se detiene en medio del acto para escucharlo dar un discurso sobre ser el próximo en la línea de sucesión al trono.

También hay una inquietante implicación de que Daemon y su sobrina, la princesa Rhaenyra Targaryen (interpretada en este episodio por Milly Alcock), podrían compartir una atracción sexual.

