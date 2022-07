La canción de Stranger Things que rompe récords 30 años después de ser lanzada

Stranger Things es una de las series más exitosas de los últimos tiempos en la plataforma de streaming Netflix, sus carismáticos personajes y su historia atrapante ha logrado llegar a muchas personas.

Es por ello que no es extraño que las canciones que aparecen en la serie dedicada a los 80 y que no fueron tan conocidas en su tiempo hayan tenido una segunda oportunidad.

Fue justamente lo que le pasó a Kate Bush con su canción Running Up That Hill, que recientemente logró las más de 100 millones de reproducciones en YouTube.

La reacción de Kate Bush

Este tema logró ser parte fundamental de la trama de la serie, pues gracias a ella Max logra evitar la muerte a manos del villano de esta temporada, Vecna.

Por lo que la canción se convirtió en una especie de escudo salvavidas para la amiga de Eleven que lucha con el duelo de haber perdido a su hermano Billy.

Fue a través de la serie de Netflix que toda una generación descubrió esta canción y que ha pasado a ser parte de la lista de lo más escuchado.

La canción fue subida a YouTube en enero de 2011 y tenía 48.2 millones de visitas, sin embargo en menos de un año ha logrado duplicar ese monto y logró poner a su intérprete, Kate Bush, en la lista de los 10 temas más escuchados en EEUU después de 37 años.

La cantante se ha mostrado sorprendida; y en una entrevista para BBC 4 elogió a Stranger Things, y aunque admitió que si esperaba cierta atención a su tema no se imaginó el revuelo que causaría.

¿En qué año salió Running Up That Hill?

La cantante Kate Bush lanzó el sencillo Running Up That Hill en 1985 como parte de la promoción de su álbum de estudio Hounds of Love.

En ese entonces la cantante trabajaba para EMI; el vídeo fue dirigido por David Garfath y protagonizado por la cantante y el bailarín Michael Hervieu.

La canción se ha escuchado en todos lados, inclusive ha aparecido en Tik Tok donde se creo un Hashtag donde se comparte todo el contenido relacionado a la canción que hasta el momento tiene 637.6 millones de visualizaciones, mientras que el nombre de la artista #katebush se ha taggeado en 559 ocasiones.

Como te contamos en La Verdad Noticias, este no fue el único tema clásico en aparecer pues el actor Joseph Quinn (Eddie Munson en la serie) ensayo para interpretar Master Of Puppets de Metallica.

