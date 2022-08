La brutal escena del episodio 1 de House Of The Dragon que enloqueció a los fans

La épica escena de House Of The Dragon que dejó en shock

La muerte es fácil en Westeros y el mundo a su alrededor. No solo son los conflictos militares que cobran la vida de muchos, sino que la idea de solo existir puede resultar bastante letal, ya que incluso la gente mortal tiene que lidiar con bandidos, asesinos, soldados rebeldes y mala nutrición.

Los individuos reales y nobles no son mucho mejores ni más seguros, ya que pueden sufrir cuchilladas en la espalda, envenenamiento, traiciones y sabotaje y no hace falta decir que Westeros puede ser un paisaje cruel, tanto para los nobles como para los humildes.

"House of the Dragon" es una serie derivada del universo de "Game of Thrones", misma que tiene lugar más de 100 años antes del conflicto entre los Lannister, Stark, Baratheon, Tyrell, Martell y Targaryen. En el presente de la serie, el gobierno de los Targayen está en ascenso y controlan todo Westeros con sus dragones altamente entrenados. De inmediato la producción hace evidente que esta nueva serie es tan sangrienta y violenta como su predecesora, y a pesar de que muchos fanáticos de "Game of Thrones" ya han presenciado escenas de tortura que abarcan temporadas, la gente partida por la mitad y los cráneos aplastados con las manos desnudas, todavía puede llegar a sorprender.

Los fanáticos lucharon durante la escena de la cesárea en House of the Dragon

Los fanáticos lucharon durante la escena de la cesárea en House of the Dragon

Hablando de los eventos sucedidos del primer episodio de "House of the Dragon" en el subreddit, Corey Trevor 1, comenzó la conversación desatando blasfemias sobre la escena de la cesárea que involucra al Rey Viserys ( Paddy Considine ) y la Reina Aemma (Sian Brooke) .

Viserys desea con todo su corazón un heredero varón, y aunque Aemma hace referencia a pasados embarazos fallidos y muertes de recién nacidos, comenta que su embarazo actual será el último.

Desafortunadamente, no se dio cuenta de cuán ciertas serían sus palabras, según u/jiso en reddit, la escena debieron haberlo insinuado en lugar de mostrar a una mujer siendo mutilada y asesinada.

Otro usuario agregó que: "Realmente aprecio que no hayan ocultado las realidades del embarazo en toda esa escena, y santo cielo, fue duro. Dijeron en los créditos posteriores que lo cortaron con el torneo para vincularlo con el comentario de 'campo de batalla de la mujer' anteriormente en el episodio, que fue una elección brillante. Sin embargo, conocía a estos personajes durante unos 30 minutos en este punto, pero ya estaba aplastado, la actuación y la escritura increíbles hasta ahora estaban entusiasmadas con el resto".

Aunque los fanáticos pueden no tener una idea de cuántas personas sobreviven al parto en Westeros, la Sociedad Tudorseñala que en la Edad Media de la vida real, una de cada tres mujeres moría durante el proceso debido a la falta de conocimientos médicos, infecciones, complicaciones y pérdida de sangre.

Independientemente de esas estadísticas, parece que los espectadores de "House of the Dragon" batallaron con este momento brutal en el episodio de estreno.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!