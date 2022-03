La banda Ghost estrena “Twenties”, ¿Hard Rock con sonido Reguetonero?

La famosa banda está preparando todo para el lanzamiento de su nuevo álbum/Foto: Autopista rock

¿Ghost estrenó una canción de estilo “reguetonero”? En realidad sí, pero no se trata un tema musical del estilo de artistas del género urbano como J Balvin o Maluma. “Twenties”, en nuevo single de la banda sueca de Hard Rock y Heavy Metal que posee un sonido bastante interesante y diferente al inicio de la pista.

Recordemos que el líder y vocalista del grupo, Tobias Forge, recientemente declaró en una entrevista que este nuevo sencillo se trata de una canción de “reguetón”, pero no literalmente de una canción que serviría para bailar, sino que comparte la línea “latina” de ese género, pero llevada al terreno rockero de la agrupación.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Ghost, la banda de Rock y Metal que ha conquistado a millones en todo el mundo, está preparando el lanzamiento de su nuevo disco “Impera”, después de que su último álbum fue “Prequelle” en 2018.

Ghost promete sorprender con su nueva música

Forge explicó que para este nuevo álbum de Ghost decidió realizar composiciones diferentes, así que es posible que la nueva música sorprenda a más de un fan: “Tenía algunas ideas para la creación de este álbum, por ejemplo, quería escribir una canción en clave mayor. No suelo hacer eso, tiendo a escribir canciones muy melancólicas en clave menor”, expresó.

“A veces me aburro con eso, así que decidí cambiarlo y escribí Kaisarion. Los dos mayores éxitos de Iron Maiden, Run To The Hills y Number Of The Beast, están escritos en tonos mayores y pensé que entonces debería poder hacerlo. Otro objetivo era escribir una canción de reggaeton, lo cual hice con Twenties”, declaró el músico, que representa al Papa Emeritus IV en la banda.

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Ghost?

La banda estrenará su quinto álbum/Foto: La higuera

El nuevo disco “Impera” se estrenará el viernes 11 de marzo, siendo el quinto álbum de la agrupación. La producción discográfica estuvo a cargo del productor Klas Åhlund y mezclada por Andy Wallace.

La portada del álbum nuevamente es trabajo del artista polaco Zbigniew M. Bielak y se inspira en el maestro ocultista Aleister Crowley, creador de la Thelema.

Con el estreno este miércoles del single “Twenties” de Ghost, ya son tres temas los que hemos escuchado como adelanto de las 12 canciones que tendrá el disco, después del estreno que “Call me little sunshine” y “Hunter’s Moon”, que formó parte de la banda sonora de la cinta “Halloween Kills” en 2021.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!