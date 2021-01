La Película 'Guardián de las Ciudades Perdidas' Tendrá como director a Ben Affleck

La estrella de 48 años Ben Affleck está listo para dirigir la versión de acción en vivo de Disney de la serie de libros más vendida del mismo nombre de Shannon Messenger que se llamará 'Guardian de las ciudades perdidas'.

Ben también producirá la película a través de su estandarte de Pearl Street adaptando el guión con Kate Gritmon y Madison Ainley quien también participa en la película como productora ejecutiva.

La Verdad Noticias tiene una pequeña sinopsis de esta fantastica historia que Disney convertirá en un live action para grandes y chicos.

Sinopsis de Guardian de las ciudades perdidas

En la novela, una chica telepática debe descubrir por qué es la clave de su nuevo mundo antes de que la persona equivocada descubra primero la respuesta. Cuando Sophie, de 12 años, finalmente descubre de dónde proviene su habilidad única, descubre que en realidad no es humana, sino que proviene de otro mundo que existe al lado del nuestro.

Guardián de las Ciudades Perdidas versión libro.

Historia de Ben Affleck como Director

Ben ha dirigido anteriormente películas como 'Live By Night' y 'Argo', que le valieron un Premio de la Academia a la Mejor Película.

También está a cargo de un nuevo proyecto sobre la realización de 'Chinatown', que narra la realización de la icónica película de 1974 protagonizada por Jack Nicholson y Faye Dunaway y dirigida por Roman Polanski.

Ben escribirá y dirigirá la próxima película, que se titulará 'The Big Goodbye', ya que adapta el libro 'The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood' del autor Sam Wasson.

La descripción del editor de 'Adiós' dice: "Aquí está Jack Nicholson en el apogeo de sus poderes, una estrella de cine más convincente que nunca, embarcandose en su gran y condenada historia de amor con Anjelica Huston.

“Aquí está el director Roman Polanski, tanto depredador como presa, perseguido por la salvaje muerte de su esposa, regresando a Los Ángeles, el escenario del crimen, donde se plantan rápidamente las semillas de su propia autodestrucción.

"Aquí está el trato febril de" The Kid "Robert Evans, el más consumado de los productores. Aquí también está el legendario guión de Robert Towne, ampliamente considerado como el mejor guión original jamás escrito.

"Wasson por primera vez quita capas de mito para proporcionar el relato verdadero de su creación".

