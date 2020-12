'La Navidad de Charlie Brown': ¿Dónde poder ver este clásico navideño?

'La Navidad de Charlie Brown', el icónico especial de televisión de 1965, es sin duda uno de los más populares entre las familias de todo el mundo, por lo que es posible que esté buscando una manera de verlo esta Navidad.

Esta fecha finalmente está sobre nosotros y las familias de todo el mundo pasarán el jueves participando en cualquier tradición que puedan este año con seguridad. Algunas de esas tradiciones probablemente incluyen ver sus películas navideñas favoritas antes de acostarse, y hay un montón de películas navideñas queridas para elegir.

Una Navidad de Charlie Brown ya se emitió en la televisión este año, después de haber sido transmitida por PBS el 13 de diciembre. Si te lo perdiste, todavía hay una manera de ver el especial, no te preocupes. Es solo que tendrás que pasar por Apple TV + .

Apple TV+ tiene la exclusiva de la película

Apple se aseguró los derechos exclusivos del amado contenido de Peanut, que incluye la producción de nuevos títulos, así como los clásicos especiales de televisión. Una Navidad de Charlie Brown no está disponible para transmitir o comprar digitalmente en cualquier lugar, excepto a través del nuevo servicio de transmisión de Apple. Lo mismo sucedió con It's the Great Pumpkin, Charlie Brown .

Afortunadamente, si no tiene Apple TV+, no será difícil adquirirlo y probablemente no tendrá que pagar dinero para ver el especial de Charlie Brown. Apple TV + ofrece una prueba gratuita de siete días a todos los clientes nuevos. Simplemente regístrese como cualquier otro servicio de transmisión y obtendrá los primeros siete días gratis.

La Navidad de Charlie Brown disponible en Apple TV+.

Si ha comprado algún tipo de dispositivo Apple recientemente, ya sea una computadora, teléfono, iPad o dispositivo de transmisión de Apple TV, obtiene un año gratis de Apple TV +. Aún así, si no compró un dispositivo Apple recientemente y ya usó la prueba gratuita, Apple TV + cuesta solo 4.99 dólares por mes, por lo que puede valer la pena pagar un solo mes para ver 'Una Navidad de Charlie Brown'.

En caso de que se lo pregunte, la aplicación Apple TV + está disponible en dispositivos de transmisión que no son fabricados por Apple. Si tiene un Roku, puede transmitir la aplicación directamente desde ese dispositivo.

Es posible que Charlie Brown no esté disponible en los mismos lugares en 2020, pero sigue siendo bastante fácil ver el querido especial de Navidad.

