La Liga de la Justicia fue lanzada accidentalmente por HBO Max

El muy esperado "corte de Snyder" de la película de superhéroes La Liga de la Justicia fue lanzado accidentalmente por el servicio de transmisión HBO Max este lunes, y fue eliminado minutos después.

El servicio de transmisión tuvo una terrible confusión al mostrar parte de la edición de 242 minutos de Zack Snyder en lugar de la nueva animación de Tom y Jerry.

Los clientes que intentaban acceder a la nueva película de Tom y Jerry descubrieron que, en cambio, el servicio reproducía la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que se lanzará el 18 de marzo.

Un usuario informó en las redes sociales que se proyectó más de una hora de la película (que tiene un tiempo de ejecución oficial de 242 minutos).

La Liga de la Justicia tuvo que ser regrabada

La nueva versión de La Liga de la Justicia se creó después de una campaña de fans que comenzó después del lanzamiento de la película original en 2017, con críticas poco impresionadas.

Sus protagonistas son Ben Affleck como Batman, Jason Momoa como Aquaman y Gal Gadot como Wonder Woman, quienes se unen para luchar contra el supervillano Steppenwolf.

Zack Snyder, el director acreditado de la película, abandonó el proyecto en mayo de 2017 durante la posproducción, tras la muerte de su hija.

El director Joss Whedon, quien coescribió el guión de la película y dirigió las películas de superhéroes de Marvel The Avengers y Avengers: Age of Ultron, se hizo cargo y, según los informes, organizó extensas grabaciones y no fue muy del agrado de los fanáticos.

Después de que la película La Liga de la Justicia fue eliminada de HBO Max, se informó que se enviaron avisos de eliminación a los usuarios de las redes sociales que habían publicado capturas de pantalla de la película. Esta película esta próxima a estrenarse este 18 de marzo.

Elenco de La Liga de la Justicia.

