La Casa del Dragón, la serie más pirateada del 2022

El spin-off de Game Of Thrones fue un rotundo éxito a nivel mundial.

El año pasado resultó ser muy bueno para aquellos amantes de las series pero también fue un dolor de cabeza para las plataformas de streaming, en especial para HBO Max, quien hoy recibió el desagradable honor de tener la serie más reproducida de manera ilegal del 2022.

Un reciente reporte publicado en el sitio Torrent Freak en base a datos de muestra de varias fuentes, y estadísticas informadas por rastreadores públicos de BitTorrent ha indicado que La Casa del Dragón ha logrado posicionarse como la serie más pirateada del año.

Cabe destacar que este listado sólo incluye los datos mencionados con anterioridad pero existe la posibilidad de que pudiera cambiar debido a que la mayoría de las personas usan sitios web que no informan estadísticas de visualización como lo suele hacer BitTorrent como una alternativa para no contratar las diversas plataformas de streaming que existen.

Las series más pirateadas del 2022

Las plataformas de streaming fueron severamente afectadas por las transmisiones ilegales.

De acuerdo a TorrentFreak, Disney+ fue la plataforma más afectada por la piratería en el 2022 al figurar cinco veces en el Top 10 de los contenidos más consumidos de manera ilegal. En segundo lugar tenemos a la plataforma Amazon Prime Video con dos menciones mientras que Paramount+, Netflix y HBO Max tienen una sola mención en el listado.

2. The Lord of the Rings: The Rings of Power - Amazon Prime Video

3. The Boys - Amazon Prime Video

4. Moon Knight - Disney+

5. Halo - Paramount+

6. Obi-Wan Kenobi - Disney+

7. The Book of Boba Fett - Disney+

8. Stranger Things - Netflix

9. She-Hulk: Attorney at Law - Disney+

¿Dónde ver La Casa del Dragón?

La primera temporada de la serie está disponible en 4K HDR con HDR10, Dolby Vision y sonido Dolby Atmos.

La Casa del Dragón esta disponible de manera exclusiva en HBO Max al igual que las ocho temporadas de Game of Thrones. No obstante, debes de saber que para poder disfrutarlas es necesario contar con una suscripción mensual, cuyos precios van desde los $99 a los $149.

