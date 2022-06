La Casa Gucci llega a Amazon Prime Video y hace enojar a los fans

El drama biopic dirigido por el aclamado cineasta Ridley Scott ya está disponible en el catálogo de Prime Video.

Amazon Prime Video sorprendió a sus suscriptores al incluir ‘La Casa Gucci’ en su extenso y variado catálogo. Sin embargo, hubo un detalle que hizo enojar a un gran número de personas, quienes reclaman que la cinta dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Lady Gaga esté disponible solo para su renta y compra.

De acuerdo a información visible en la popular plataforma de streaming, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el filme que relata el terrible asesinato de Maurizio Gucci puede ser rentada durante siete días por $60 MX o comprar el título por tan solo $199 MX. En ambas opciones, el usuario podrá disfrutarla en HD.

La cinta protagonizada por Lady Gaga ya está disponible para su renta o compra en la plataforma.

Esta detalle ha causado gran descontento entre los usuarios de dicha plataforma, quienes esperaban que el filme, misma que ha desatado la furia de los herederos Gucci, estuviese disponible en el catálogo sin costo adicional. Hasta el momento, se desconoce la postura de Amazon Prime Video al respecto y si hará algún cambio para complacer a sus suscriptores.

¿De que trata La Casa Gucci?

Con un guión basado en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed de Sara Gay Forden y dirigida por Ridley Scott, ‘La Casa Gucci’ es una película de drama y crimen que relata la historia de como Patrizia Reggiani planeó y ordenó el asesinato de Maurizio Gucci, el heredero de la firma Gucci.

Protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, el proyecto cinematográfico cuenta con un elenco muy talentoso, el cual está conformado por Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons y la actriz Salma Hayek. Las actuaciones, el diseño de producción, el vestuario y el maquillaje fueron halagados por los críticos, pero se fueron en contra del guion y la duración del filme.

¿Cuánto cuesta el mes de Amazon Prime?

La platafoma de Amazon se ha convertido en una excelente opción para ver series, películas, documentales y demás.

La suscripción de Amazon Prime Video tiene un costo de $99 MX al mes, siendo uno de los servicios de streaming con la tarifa más baja en el país. Además de acceder a un extenso catálogo de series y películas, la suscripción incluye envíos gratis en compras dentro de la plataforma y acceso a Amazon Music Prime.

