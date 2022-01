Kristen Stewart queda fuera de los SAG Awards 2022 ¿Peligra su camino al Oscar?

Kristen Stewart fue ignorada en nominaciones del SAG Awards 2022

Kristen Stewart fue completamente ignorada de las nominaciones para la vigésimo octava edición de los SAG Awards 2022, causando a su vez el enojo de los internautas en las redes sociales.

La actriz era la principal candidata para llevarse este premio, el cual es vital para los actores que aspiran a su nominación directa en los Premios Oscar 2022.

Stewart se ha llevado numerosos premios e incluso ovaciones de pie por su actuación en ’Spencer’, cinta biográfica que pronto será estrenada en los cines de México.

Kristen Stewart en 'Spencer'

La actriz estadounidense quedó fuera de las nominaciones para los SAG Awards 2022, causando sorpresa entre el público que esperaba ver su nombre en la terna a mejor actriz.

En la categoría de Mejor actriz en un papel principal, los SAG Awards nominaron a Jessica Chastain por "The Eyes of Tammy Faye”, Olivia Colman por "The Lost Daughter”, Lady Gaga por “House of Gucci”, Jennifer Hudson por ”Respect" y Nicole Kidman por "Being the Ricardos”.

De inmediato, los internautas aseguraron que Stewart fue robada en las nominaciones, pues para el público era la amplia favorita por su impecable actuación en ‘Spencer’, cinta que retrata los aspectos en la vida de Lady Di.

Incluso, hay quienes aseguran que su ausencia en los SAG Awards es un gran obstáculo para los Premios Oscar, pues es bien sabido que la antesala de estos galardones son los antes mencionados y los Golden Globes que perdió frente a Nicole Kidman.

¿Cuándo se estrena ’Spencer’ en México?

Será este próximo viernes 14 de enero cuando la cinta ‘Spencer’ llegue a las salas de cine en México. Esta producción corre a cargo del reconocido director chileno Pablo Larraín, responsable de otras cintas biográficas como Neruda y Jackie

‘Spencer’ es la película por la que Kristen Stewart se encuentra en los reflectores, la critica ha alabado su actuación como Lady Di, misma que la hecho ampliamente favorita para llevarse el Oscar a Mejor Actriz.

