Kristen Stewart nominada al Globo de Oro por su papel de Lady Di

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, desde que la cinta Spencer se anunció, y se consideró a Kristen Stewart como el personaje protagónico de lady Di, se ha dicho mucho sobre su participación.

En los festivales de cine se aplaudió su trabajo, y se ovacionó en numerosas ocasiones, lo que ahora se está reflejando en las nominaciones que está teniendo.

En ese sentido, la actriz aunque no tiene la más mínima importancia en los Oscars, y su nominación “Le importa una mierda”, tras su actuación en Spencer, podría obtenerla.

La nominación de Kristen Stewart

La actriz recibió una nominación

La actriz quien interpretó a Bella Swan en crepúsculo, está nominada a la categoría de “Mejor actriz” por su labor como la princesa Diana, sin embargo, pudiera parecer que su nominación es muy complicada de ganar, sobretodo porque tienes a artistas como Lady Gaga y Nicole Kidman peleando por el título.

Las nominadas a la categoría son Jessica Chastain (The eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (La niña perdida), Nicole Kidman (Being the Ricardos) y Lady Gaga (La casa Gucci)

Va por el oscar

La pelicula no ha estrenado en LATAM

Aunque La actriz Kristen Stewart considera las nominaciones al Oscar como algo irrelevante, lo cierto es que estaría por convertirse en una de las mejores actrices del momento al ser nominada.

La película todavía no está disponible en latinoamérica, sin embargo, la crítica ha hablado bien de ella, por lo que es una de las más esperadas para el 2022

Generalmente en la entrega de los Oscars, si tiene un fiel retrato de las otras nominaciones y entregas de premios antes de la llegada de la noche más importante de los actores y los integrantes de la industria del cine.

Es por ello que si la ex Bella Swan, Kristen Stewart ya está teniendo varias nominaciones a premios de alto calibre,

