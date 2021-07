Kristen Bell elegida para nueva comedia de Amazon: People We Hate at the Wedding

The People We Hate at the Wedding, una próxima comedia de Amazon Studios y FilmNation, agregó a Kristen Bell a su elenco. Todos los detalles de la nueva película te los presentamos en La Verdad Noticias.

Basada en la novela homónima de Grant Grinder, la película trata sobre un hermano y una hermana que asisten a la boda de su adinerada media hermana en la campiña inglesa. A lo largo de la semana, comienza a estallar una disfunción reprimida, lo que provoca una reunión dramática entre los miembros de la familia.

La adaptación del guión de la película fue escrita por Lizzie Molyneux-Logelin y Wendy Molyneux. Claire Scanlon dirigirá, y el rodaje comenzará en septiembre de este año y podría ser una de las mejores películas que puedes ver en Amazon Prime Video.

The People We Hate at the Wedding ¿Qué sabemos?

Ben Platt y Kristen Bell protagonizarán People We Hate at the Wedding

THR informó que Bell se agregó al ya impresionante grupo de miembros del elenco de la comedia conformado por Ben Platt, quien interpretará a su hermano, y Allison Janney, como la madre de los hermanos.

Los informes de principios de este año indicaron que Annie Murphy también será una de las protagonistas, sin embargo, la página de IMDB de la película actualmente tiene el nombre de Murphy como "rumoreado" en la lista de reparto.

En cuanto a Kristen Bell quien reveló lo más díficil de trabajar en The Good Place, este año será ajetreado; además de ser narradora del reboot de Gossip Girl, también protagonizará la próxima comedia, Queenpins junto a Vince Vaughn.

¿Qué voces hace Kristen Bell?

Kristen Bell da voz a Ana en las películas de Disney

Bell de 40 años de edad ha destacado en Hollywood por su melodiosa voz. La actriz que estuvo a punto de revelar quien será la nueva "Chica Indiscreta" del reboot de Gossip Girl, fue también narradora de la serie, entre otros trabajos de voz destacados.

Kristen Bell también es la voz oficial de Ana en "Frozen"; también fue la voz de Hiromi en el doblaje en inglés de "The Cat Returns", Hex en "Flatland: The Movie", Cora en "Astro Boy", Priscilla en "Zootopia" y Jade Wilson en "Teen Titans Go! To the Movies".

