Kid Cudi comparte el tráiler del documental 'A Man Named Scott'

Su mixtape debut A Kid Named Cudi lo llevó a la escena del hip-hop en 2008, y 13 años después, Kid Cudi se presenta como A Man Named Scott en un nuevo documental de Amazon Prime Video.

Dirigida por el director Robert Alexander, quien anteriormente dirigió episodios de la serie de entrevistas de HBO de LeBron James, The Shop.

La película cubrirá la permanencia de más de una década de Cudi en el centro de atención como "estrella musical y héroe cultural". Amazon Prime Video lanzará el documental a nivel mundial el 5 de noviembre.

El documental explorará las opciones creativas que entraron en los registros de Cudi, incluidas las que están fuera de la trilogía El hombre en la luna , junto con las luchas personales que afectaron su vida a lo largo del proceso. El tráiler presenta clips y diálogos de Cudi sobre su filosofía como artista, de los fanáticos sobre el impacto de su música en sus vidas y pensamientos de sus colaboradores más cercanos sobre el arte de Cudi.

El tráiler del documental 'A Man Named Scott'de Kid Cudi

Kid Cudi, quien se puso un vestido de flores para rendir tributo a Kurt Cobain en SNL es más celebrado por su trilogía de álbumes Man on the Moon , que incluye canciones sobre temas como depresión, ansiedad y soledad.

Antes del lanzamiento de Man on the Moon: The End of Day en 2009, esos temas eran tratados como tabú en el mundo del hip-hop, con la excepción de discos influyentes como 808s y Heartbreaks del colaborador frecuente Kanye West , que llegó un año antes.

El documental llega casi un año después de que Kid Cudi lanzara su último proyecto de larga duración, Man on the Moon III: The Chosen, en diciembre de 2020 para cerrar la trilogía, que debutó en el número 2 en el Billboard 200, vendiendo 144,000 álbumes equivalentes. unidades, y en el n. ° 1 en la lista de álbumes Top R & B / Hip-Hop.

