Khonshu de Moon Knight: Todo sobre el dios

Todo sobre Khonshu de Moon Knight

El rincón de Disney+ del Universo Cinematográfico de Marvel acaba de recibir su posiblemente más extraña incorporación hasta el momento, cuando Moon Knight y sus variadas personalidades (todas interpretadas por Oscar Isaac) comienzan su lucha contra el intimidante Arthur Harrow (Ethan Hawke)... y, en ocasiones, entre ellos mismos.

El personaje del punto de vista de este episodio es el trabajador del museo Steven Grant, quien está ocupado tratando de lidiar con extraños lapsos de memoria que ha estado experimentando durante un tiempo. A medida que avanza el episodio, el espectador descubre que Steven parece compartir su cuerpo con una figura misteriosa llamada Marc, y una voz incorpórea aún más misteriosa que parece pertenecer a una figura mitológica gigante y espeluznante lo sigue molestando para que le dé el control. otro tipo.

Como los fanáticos de los cómics ya sabrán, la entidad en cuestión es Khonshu (con la voz de F. Murray Abraham) , un dios de la luna que es la fuente del poder de Moon Knight . Pero, ¿quién, o qué, es esta deidad intimidante y qué puedes esperar de él en el programa? Echemos un vistazo a la verdad no contada de Khonshu de "Moon Knight".

Khonshu de Moon Knight es más que un dios de la luna

Khonshu de Moon Knight es más que un dios de la luna

La versión de cómic de Khonshu es, de hecho, un dios de la luna, pero eso está lejos de todo lo que cae dentro de su ámbito. De hecho, la luna es lo suyo, pero las cosas con las que está casi tan consistentemente asociado son algo más abstractas, pero potencialmente más peligrosas: protección y venganza.

La parte de protección de Khonshu se manifiesta como su declaración de misión aparente para cuidar a las personas que viajan en la noche, y la venganza es lo que llueve sobre las personas que dañan a las personas nocturnas que caen bajo su protección. Moon Knight es, en efecto, su herramienta para lograr estas misiones duales: debido a que Khonshu no puede tener una presencia física en la Tierra, tiene la costumbre de elegir seres humanos como sus avatares.

Khonshu ha estado en eso durante bastante tiempo, y Steven-slash-Marc está lejos de ser el primer Caballero Luna. De hecho, la primera persona conocida en llevar el manto de Moon Knight en los cómics data del año 1.000.000 a.

Khonshu no es realmente una deidad egipcia

Khonshu no es realmente una deidad egipcia

El hecho de que haya habido Caballeros de la Luna desde al menos el año 1.000.000 a. C. es fascinante, porque el Antiguo Egipto, tal como lo conocemos, comenzó alrededor del año 3.100 a. C., según History . Dado que Moon Knight es explícitamente un avatar de Khonshu y está impulsado por él, esto haría que la deidad fuera considerablemente más antigua que el panteón egipcio de la Enéada con el que está técnicamente asociado.

Esto no es casualidad porque, al menos en los cómics, es un dios muy, muy, muy antiguo. En "King in Black: Black Knight", el gran villano de Marvel Comics, Knull, insinúa fuertemente que Khonshu es esencialmente una entidad primordial de algún tipo. El dios de la luna simplemente ha pasado una parte de su existencia como una deidad egipcia, porque quedó atrapado en la mitología.

Queda por ver si "Moon Knight" tiene la intención de ir con todo con los antecedentes de Khonshu, o si simplemente elige rodar con el concepto de "deidad lunar egipcia", como parece implicar su diseño. En cualquier caso, el fondo de inmersión profunda está justo ahí en el material de origen, en caso de que el programa decida tomar las cosas en una dirección particularmente salvaje.

Khonshu de Moon Knight es mucho más fuerte de lo que crees

Khonshu de Moon Knight es mucho más fuerte de lo que crees

Los Vengadores tienen un historial bastante bueno en el Universo Cinematográfico de Marvel. A pesar de las numerosas disputas, el equipo ha logrado sofocar todo tipo de amenazas, desde Loki (Tom Hiddleston) hasta Ultron (con la voz de James Spader) y Thanos (con la voz de Josh Brolin).

Todo esto podría estar a punto de cambiar porque, si bien Khonshu se restringe principalmente a todo lo relacionado con Moon Knight en los cómics, puede ser una gran amenaza cuando realmente decide aplicarlo. Un excelente ejemplo de esto es la historia del cómic "Age of Khonshu", donde el dios se encarga de robar los poderes de algunos de los Vengadores más poderosos y los fusiona con los suyos para convertirse en el último villano en dar forma a Manhattan a su imagen, oh, y patear repetidamente el trasero de Mephisto.

Hay muchas capas y factores atenuantes en la historia, por supuesto. Aún así, vale la pena mencionar que Mephisto , la versión del diablo de Marvel, se ha rumoreado como un potencial MCU Big Bad desde "WandaVision" o por ahí. Ahora que el MCU ha presentado a Khonshu, quien históricamente puede y absolutamente intentará apagar las luces de Mephisto si se presenta la oportunidad, es posible que los fanáticos tengan que esperar un poco más antes de que el representante del diablo se atreva a aparecer en la mega franquicia.

No siempre es un aliado de Moon Knight

No siempre es un aliado de Moon Knight

En el primer episodio de "Moon Knight", Khonshu se presenta como una especie de idiota, gruñendo y quejándose de Steven durante situaciones de vida o muerte. Más tarde, elige manifestarse de una forma francamente aterradora durante la escena del ascensor. Durante la confrontación en el museo, el villano bien informado Arthur Harrow incluso comenta que las voces dentro de la cabeza pueden ser bastante duras para ti, y presumiblemente no está hablando de Marc.

Esto está bastante en línea con la representación de Khonshu en los cómics, especialmente en los últimos años. Verás, Khonshu podría ser una deidad protectora, pero eso no lo convierte en una deidad agradable. La icónica carrera de cómics del escritor Jeff Lemire, en particular, convierte al dios lunar en un villano absoluto que no está por encima de manipular a su pobre avatar de maneras bastante salvajes para promover sus planes.

Afortunadamente para la versión MCU de "Moon Knight", Khonshu también tiene una historia bastante extensa de ser "simplemente" arrogante y pomposo, mientras técnicamente sigue jugando para el equipo de los buenos. Definitivamente será fascinante ver qué dirección tomará el espectáculo con la entidad.

Está basado en la mitología egipcia real

Odin, Thor, Loki y otras antiguas deidades noruegas son bastante conocidas en la cultura popular, por lo que es bastante fácil ver de dónde se inspiran sus versiones de MCU, y las personas que están familiarizadas con la mitología tienen una idea bastante buena de cuál es su las características generales son incluso antes de que pronuncien una sola línea.

TE PUEDE INTERESAR: Moon Knight: Cada personalidad alternativa explicada

Khonshu, por otro lado, puede no ser tan familiar para las masas occidentales, pero a pesar de que su versión de cómic parece haber existido mucho antes del Antiguo Egipto, en realidad se basa en gran medida en la mitología del mundo real.

La mitología egipcia presenta a un dios de la luna real llamado Khonshu (también conocido como Chons, Khons y posiblemente Khenzu), según la Enciclopedia Británica . Esta versión original, sin embargo, está muy lejos de la espeluznante deidad con cabeza de calavera de pájaro de los cómics de Marvel, que también es el diseño del personaje en "Moon Knight". En cambio, el Khonshu mitológico tiende a tomar la forma de una persona joven, y el animal más estrechamente relacionado con él es el babuino.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!