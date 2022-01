Kevin Feige revela que quiere a James McAvoy como Charles Xavier en el MCU

El multiverso ha abierto la posibilidad de la llegada de una gran variedad de personajes en Marvel, siendo los mutantes y los inhumanos los más populares para esto, especialmente en los próximos estrenos del MCU.

Uno de los personajes que más ha llamado la atención durante los últimos meses es el Profesor X, el líder de los X-Men, quien posiblemente ingresaría al MCU próximamente en compañía de otros mutantes.

Aparentemente Charles Xavier llegaría en Doctor Strange in the multiverse of madness, y se ha confirmado que el director de Marvel Studios Kevin Feige quiere a James McAvoy para darle vida al profesor.

Kevin Feige podría traer de vuelva al Charles Xavier de James McAvoy

El líder de los mutantes podría llegar muy pronto al MCU

Durante el reinicio de la franquicia de los X-Men el famoso actor tomó el lugar Sir Patrick Stewart como el Profesor X, aunque se trató de una versión más joven del mismo personaje, quien se colocó entre los favoritos de los fans gracias a su interpretación.

Con la confirmación de la llegada de los mutantes gracias al crossover de Deadpool y Korg así como la llegada de Namor en Black Panther, era sólo cuestión de tiempo para que los x-Men, siendo la versión de James McAvoy la que lideraría al equipo.

¿Cuándo llegarán los X-Men al MCU?

El mutante líder de los X-Men podría aparecer en Doctor Strange

Hasta el momento no se han dado más informes respecto a esta decisión, pero es cuestión de tiempo para que el propio Kevin Feige haga alguna declaración, especialmente por que han mantenido los proyectos de Marvel Studios estrictamente secretos debido a las sorpresas que tienen.

A pesar de esto, no sería una sorpresa ver al personaje en la próxima entrega de Doctor Strange, por lo que sólo se puede esperar para descubrir si el rumor es cierto o falso.

