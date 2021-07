Kevin Feige revela como funciona el "multiverso" de Marvel

El final de la primera temporada de "Loki" abrió las cosas a lo grande para el Universo Cinematográfico de Marvel, trayendo oficialmente el multiverso y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, da un pequeño adelanto sobre como funcionará.

Aunque el título de la secuela de Doctor Strange, "In the Multiverse of Madness", aludía a que esto ya era un hecho, Loki se aseguró de poner un pie firme y confirmar la importancia de este concepto en el futuro que te explicamos en La Verdad Noticias.

En sus entrevistas reciente, Kevin Feige explicó porque Doctor Strange no apareció en WandaVision y confirmó que se realizó una reunión reciente entre todos los poderes que están en la casa de las ideas para establecer algunas reglas.

Kevin Feige explica el Multiverso Marvel

Marvel debutará el Multiverso con sus series en Disney Plus y Doctor Strange

"Como indicaste antes de que empezáramos a grabar, el multiverso está surgiendo a lo grande", dijo el ejecutivo al podcast D23 Inside Disney, como había sido confirmado cuando fue revelado que Wanda Maximoff puede viajar entre universos.

"Hay interconectividad allí que la gente ya ha comenzado a ver y sospechar y tuve una reunión esta mañana con toda la comunidad de Marvel Studios y equipo atravesando el multiverso y las reglas del multiverso y exactamente cómo entregar realmente la emoción que rodea al multiverso".

"Porque al igual que con tantas cosas con Marvel, ese es un tema: cuando Sam Jackson apareció por primera vez en un cameo al final de Iron Man", continúo el ejecutivo a cargo de Marvel Studios y las películas producidas por el estudio.

Pensé que sería un grupo relativamente pequeño de personas que estaban entusiasmadas con eso y que luego tendríamos que educar a un público más amplio sobre lo que eso significaba y quién era Nick Fury, pero casi instantáneamente [...] encendió la imaginación de todos".

Feige también confirmó que una "pizarra" para realizar un seguimiento de la continuidad de la MCU nunca fue necesaria anteriormente para Marvel Studios, pero con el multiverso ahora en juego, es posible que necesiten una.

"Solíamos no necesitar [una pizarra] porque realmente todo estaba en nuestra imaginación colectiva en el estudio", dijo Feige. "Justo antes de la pandemia, empezamos a decir, 'Sabes, tal vez necesitemos una pizarra grande' y luego todos entramos en nuestras casas".

¿Cuándo se creó el multiverso Marvel?

"Multiverso" Marvel es insinuado en Ant- Man

El “multiverso” del UCM debutó oficialmente en Ant- Man (2015) con Paul Rudd y dirigida por Peyton Reed, en la cual, Hank Pink explica cómo al hacerse cada vez más pequeño, se atraviesa el microverso donde "todos los conceptos de tiempo y espacio se vuelven irrelevantes".

El final de la primera temporada de Loki, el estreno más visto de series de Marvel en Disney Plus, ofreció la configuración para muchos de los proyectos anunciados en MCU, incluida su segunda temporada, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, y potencialmente Spider-Man: No Way Home.

Lo más importante es que Loki trajo a Jonathan Majors al MCU e introdujo la idea del multiverso, la llegada de uno de los villanos más grandes de Marvel y, potencialmente, incluso la película de Secret Wars, aunque Kevin Feige no ha dado más detalles sobre el futuro de las películas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!