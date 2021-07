Kevin Feige de Marvel despide a Richard Donner, director del "Superman" original

Este 5 dee julio, las industrias del cine y los cómics se entristecieron por la muerte de Richard Donner, el cineasta detrás de éxitos como Superman: La película y las películas de Arma letal, según declaraciones de su esposa, la productora de X-Men, Lauren Shuler Donner.

El cineasta, que también dirigió Scrooged y The Goonies, siguió siendo una parte importante del discurso de las películas de superhéroes durante años después de haber terminado con su Superman con Christopher Reeve.

Como te compartimos en La Verdad Noticias al traerte la noticia de que murió el director, Richard Donner, la familia no ha revelado la causa de su muerte, pero los miembros del mundo del cine como Kevin Feige han mandado sus condolencias.

Kevin Feige despide a Richard Donner

Kevin Feige quien casi abandonó Marvel por la falta de inclusión, trabajó con Richard Donner cuando era muy joven. Feige siempre ha sido abierto sobre la influencia que Richard y Lauren Shuler Donner tuvieron en su enfoque de la narración de superhéroes.

"Richard Donner no solo me hizo creer que un hombre podía volar, me hizo creer que los personajes cómicos podían cobrar vida en la pantalla grande con corazón, humor, humanidad y verosimilitud", dijo Feige en un comunicado.

"Sobre todo, me enseñó que se puede y se debe hacer con respeto, cariño y amabilidad hacia todos los que están delante y detrás de la cámara. Dick y Lauren se convirtieron en mentores durante los inicios de mi carrera y en partidarios clave durante el nacimiento de la MCU...

"Le debo mi carrera a la forma en que se tomaron el tiempo de educar y enseñar a un niño de Nueva Jersey que no sabía cómo usar una máquina de fax o hacer café muy bien. Siempre pensé que Dick era inmortal. Aún lo hago. Mis pensamientos están con Lauren y toda la familia".

¿Quién fue Richard Donner?

Richard Donner en el set de "Superman: The Movie"

Donner nació como Richard Donald Schwartzberg el 24 de abril de 1930 en el Bronx, Nueva York. Después de esperar inicialmente comenzar en la industria como actor, Donner se sintió motivado para ingresar al mundo de la dirección.

El director del Superman de Christhoper Reeve e inspiración para Wonder Woman, comenzó a dirigir comerciales y programas de televisión occidentales a fines de la década de 1950. El trabajo televisivo de Donner incluyó episodios de The Fugitive, Get Smart, The Man from UNCLE, The Wild Wild West, Gilligan's Island y Tales From the Crypt.

También dirigió dos episodios icónicos de la serie original de The Twilight Zone: "Nightmare at 20,000 Feet" y "From Agnes - With Love". Pero, el gran proyecto de Donner fue The Omen de 1976, la clásica película de terror sobrenatural de culto.

Solo dos años después, Donner dirigió Superman: The Movie, el proyecto protagonizado por Christopher Reeve que se considera el punto de partida del plan para las películas modernas de superhéroes.

Donner también participó en la producción principal de Superman II, antes de ser despedido del proyecto y reemplazado por Richard Lester después de diferencias creativas con los productores de la película.

En 2006, los fanáticos pudieron ver la visión original de Richard Donner del proyecto completamente realizada con el lanzamiento de Superman II: The Richard Donner Cut. Kevin Feige de Marvel también halagó dicho proyecto.

