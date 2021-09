Josh Peck aborda la posibilidad de un reinicio de Drake & Josh: ¿podría suceder?

Los reinicios de televisión están de moda en este momento, con programas icónicos como Sex and the City, Gossip Girl y Dexter que regresan a la pantalla chica para continuar donde lo dejaron. Pero que hay de ¿Drake & Josh? Aquí te contamos todo.

ICarly de Nickelodeon protagonizada por Miranda Cosgrove se emitió de 2007 a 2012. Recientemente regresó, reuniendo a Carly, Spencer y Freddie para un reinicio de 2021 en Paramount Plus. Drake & Josh, que también se emitió en Nickelodeon también podría reiniciarse.

Desafortunadamente, es posible que eso nunca suceda. Debido a un reciente giro de los acontecimientos, los fanáticos no pueden evitar preguntarse qué hay en el futuro próximo para los hermanastros adolescentes de San Diego.

'Drake & Josh' era un elemento básico de Nickelodeon

La popular serie de televisión se emitió durante cuatro temporadas desde 2004 hasta 2007 con un total de 56 episodios. Protagonizada por Josh Peck y Drake Bell, Republic World informó que Drake & Josh era "uno de los programas de mayor audiencia de Nickelodeon en ese momento".

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la comedia siguió las aventuras de los hermanastros opuestos que lucharon por encontrar su camino en medio de una nueva dinámica familiar.

Cosgrove, quien saltó a la fama por iCarly, comenzó con Drake & Josh interpretando a Megan, la sabia hermana menor a la que le encantaba bromear con sus hermanos mayores.

Cómo se siente Josh Peck sobre el reinicio de 'Drake & Josh'

Josh Peck está familiarizado con los reinicios, ya que actualmente aparece en una serie de televisión de Disney + basada en la película Turner & Hooch de 1989 protagonizada por Tom Hanks.

Bell, por otro lado, probablemente no estará involucrado en un reinicio de Nickelodeon. Después de su reciente enfrentamiento con la ley sobre cargos por poner en peligro a menores, su carrera en Hollywood podría haber terminado.

Cuando ComicBook.com le preguntó a Peck si le gustaría ver un reinicio de Drake & Josh, la ex estrella infantil respondió: "En realidad no, no". Peck dijo que es imperativo que un programa solo se reinicie si tiene una "idea realmente fuerte y no solo porque alguna vez fue genial".

