Jonathan Majors revela la versión de Kang de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Jonathan Majors dice que tuvo que cambiar toda su "psicología" para dar vida al villano Kang el Conquistador en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, quien será muy distinto de "Aquel que permanece" de la serie de "Loki" en Disney Plus.

"El personaje es diferente, así que te mueves de una manera diferente; mi psicología ha cambiado debido al personaje", dijo Majors al confirmar que "El que permanece no está en Ant-Man. Es Kang".

En La Verdad Noticias, te revelamos quién es Kang El Conquistador, el próximo gran villano del MCU, que será interpretado por Majors y tendrá una especie de doble debut gracias al recién estrenado Multiverso de Marvel.

Kang debuta en el Universo Marvel

Kang debuta en "Loki"

La llegada de Kang al Universo Cinematográfico de Marvel se debe en gran parte al escritor principal de Loki, Michael Waldron. Según Waldron, luchó por la introducción del personaje desde los primeros días del desarrollo de la serie.

“Esta es una historia de multiverso [...] iba a ser la mitología del hombre detrás de la cortina, por así decirlo, simplemente tenía sentido. ¿Quién es más peligroso, de quién querrías contener las variantes, más que Kang el Conquistador?".

Después de que Kang the Conqueror fue revelado como el verdadero villano de la serie, o más bien su variante "Aquel que permanece", la versión clásica de los cómics llegará a Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania estrena en 2023

Ahora que Disney atrasó el estreno de todas las películas de Marvel, Ant-Man and the Wasp: Quantumania llegará a cines el próximo 28 de julio de 2023 con Paul Rudd, Evangeline Lily y Jonathan Majors como protagonistas.

Hasta el momento, ni Disney o Marvel Studios han revelado que otros planes tienen para el Kang el Conquistador de Jonathan Majors, pero han dado varias pistas de que será el próximo Thanos de la franquicia.

