¿Jonathan Kent también se declarará bisexual en "Superman & Lois?

Superman & Lois es el único lugar donde los fanáticos pueden ver una versión live action de Jonathan Kent. Pero, en la serie es muy diferente a su contraparte que reemplaza a su padre como Superman en los cómics.

Superman & Lois de The CW no sigue estrictamente los cómics; en la serie Clark tiene dos hijos en lugar de uno, además es Jordan, no Jonathan, quien tiene los poderes kryptonianos.

Ahora que el “nuevo Superman” es declarado bisexual, los fans se preguntan si el personaje también será parte de la comunidad LGBT en la serie; hasta el momento, sus únicos intereses románticos han sido mujeres.

¿Jonathan Kent será bisexual en Superman & Lois?

Jonathan Kent no será bisexual en The CW

Según el actor que lo interpreta, no parece que la serie haga que Jonathan sea canónicamente bisexual en el futuro cercano, por lo que Jay Nakamura, el nuevo novio de Jon Kent tampoco aparecerá.

Jordan Elsass habló con ComicBook.com sobre la decisión de DC Comics alegando que: “Esa es la versión de cómic del personaje. Este personaje es una Tierra diferente, es una versión diferente".

"Siempre existe esa posibilidad, pero parece que Jonathan Kent en esta versión es muy probable heterosexual. Ni siquiera sabemos si tiene poderes en este momento", explicó el joven actor de The CW.

Superman & Lois tendrá segunda temporada

Como te compartimos en La Verdad Noticias, 'Superman & Lois' ha sido renovada para una segunda temporada que será estrenada a principios del 2022 según los primeros informes de la serie.

El reparto principal incluye a Tyler Hoechlin como Clark Kent / Superman, Elizabeth Tulloch como Lois Lane, Erik Valdez como Kyle Cushing, Inde Navarrette como Sarah Cushing, Wolé Parks como The Stranger / John Henry Irons.

El elenco de Superman & Lois también incluye a Emmanuelle Chriqui como Lana Lang Cushing, Sofia Hasmik como Chrissy Beppo, Jordan Elsass como Jonathan Kent y Alexander Garfin como Jordan Kent.

