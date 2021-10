Jon Bernthal, revela si interpretaría a Wolverine

Cuando Disney se fusionó con 20th Century Studios , lo primero que estaba en la mente de todos era la inevitable inclusión de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo a Wolverine.

Si bien no se han anunciado nuevas películas de X-Men de acción en vivo, es solo cuestión de tiempo antes de que los amados mutantes se mezclen en el MCU.

Por supuesto, esto ha llevado a algunas especulaciones sobre el reparto, especialmente cuando se trata de Wolverine , el personaje que interpretó el reconocido actor Hugh Jackman durante 17 años.

¿Jon Bernthal podría ser Wolverine?

Hugh Jackman había interpretado a este personaje

Un nombre que han lanzado los fanáticos es Jon Bernthal. por un lado, Bernthal ya es actor de Marvel, habiendo interpretado a The Punisher en Netflix, plataforma que recientemente rompió récords con El Juego del Calamar.

Por otro lado, existe cierto debate sobre si esos programas son canon o no., y si el cambio de Chris Evans de Johnny Storm al Capitán América nos ha enseñado algo, es que un hombre puede interpretar a dos héroes de Marvel.

Sin embargo, Bernthal habló recientemente con Forbes sobre la especulación del casting de Wolverine, y parece que no está demasiado interesado en interpretar a ningún personaje de Marvel que no sea Frank Castle.

"Mira, el criterio en el que decido lo que voy a hacer a continuación es: ¿me conmueve el guión ?, ¿con quién estoy trabajando ?, ¿quién es el cineasta y es alguien con quien me muero por trabajar? Me aferraré a eso en el futuro sin importar lo que sea ", dijo Bernthal cuando se le preguntó sobre Wolverine.

"Lo entiendo, entiendo que las preguntas de Marvel, tú estás haciendo estas preguntas porque es muy importante para mucha gente; la gente ama a estos personajes y yo entiendo eso y llego a eso con absoluto respeto. Lo que te diré de nuevo es que Frank Castle está en mis huesos. Frank Castle está en mis huesos ".

“Más allá de todo, soy padre y soy esposo y la esencia de Frank es lo que pasaría si alguien me los quitara; algo que entiendo, algo con lo que me identifico”, agregó. "Y tengo una profunda reverencia por la comunidad militar y tengo un profundo respeto por las personas para las que este personaje significa tanto. Más allá de eso, lo que sea que se me presente, lo juzgaré como venga y lo haría. estaré agradecido si algo se cruza en mi camino ".

En cuanto a si Bernthal regresará o no como Frank Castle, el actor recientemente tuvo una respuesta desalentadora cuando se le preguntó sobre un posible regreso de Marvel.

"Sabes, ya veremos", dijo Bernthal a ScreenRant mientras promocionaba su nueva película independiente Small Engine Repair.

"Quiero decir, honestamente, no pienso mucho en eso. Estoy muy feliz - mira, todos estamos enormemente bendecidos de estar haciendo esto.

"Puedo decir por los otros chicos con los que estás hablando como bueno, realmente amamos esto"

"Realmente amamos hacer esto. Trabajamos duro en eso, apoyamos a nuestras familias con eso, a través de él, pero nunca perdemos el contacto con lo agradecidos que estamos de estar en la posición que estamos que conseguimos hacer esto para ganarme la vida. Me gusta hacer esto."

"Me gusta trabajar con personas a las que realmente respeto, amo, admiro y hago cosas. Este tipo de proyecto es precisamente, es exactamente el tipo de cosas que quiero hacer. Entonces, lo que sea que venga, ya sabes, en el futuro, viene. Pero, esto es algo que realmente vale la pena celebrar ".

