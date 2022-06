Joker 2 podría convertirse en musical y tener a Lady Gaga como Harley Quinn

La noticia ha dividido opiniones entre los más grandes fanáticos del DCEU.

¡Nuevas noticias para los fans del DCEU! The Hollywood Reporter reveló en exclusiva que Warner Bros. ha iniciado conversaciones con Lady Gaga para tratar de convencerla que interprete a Harley Quinn en Joker 2, la tan esperada película dirigida por el cineasta Todd Phillips.

De acuerdo a información revelada por el medio citado anteriormente, la productora de Hollywood buscaría incluir la polémica relación del personaje interpretado por Joaquin Phoenix con la psiquiatra del Arkham Asylum y compañera del crimen. No obstante, el detalle que llama la atención es que sería una versión diferente a la mostrada en The Suicide Squad.

Todo parece indicar que Margot Robbie no será requerida en la secuela producida por Warner Bros.

La decisión de no incluir a Margot Robbie en la secuela del Joker podría deberse a que Birds of Prey fue un rotundo fracaso para la taquilla del DCEU. No obstante, The Hollywood Reporter también abre la posibilidad de un cambio de protagonista masculino, esto debido a que el ganador a Mejor Actor en los Premios Oscar 2020 tampoco ha llegado a un acuerdo con Warner Bros.

¿Veremos a Joaquin Phoenix en un musical?

La incursión de Lady Gaga a la cinta abre la posibilidad de un drama musical.

Por otro lado, la incursión de Lady Gaga en el próximo proyecto de Todd Phillips podría ser una pista de que la secuela del Joker podría convertirse en un drama musical. Recordemos que “La Mother Monster”, nombre con el que se le conoce a la cantante en redes sociales, no es ajena a los musicales y para prueba de ello tenemos la nueva versión de A Star Is Born.

Con una vasta experiencia en la industria del cine y la televisión que incluye cintas como House Of Gucci, Machete Kills 3 y American Horror Story, la cantante estadounidense podría sorprender a más de uno con su talento pero para eso primero tendría que llegar a un millonario acuerdo con los productores del DCEU.

¿Cuándo se estrena Joker 2?

Los fans están ansiosos por conocer más sobre la vida del emblemático villano de DC Comics.

Joker 2 debutará en algún momento del 2024. Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Todd Phillips confirmó la secuela de la cinta estrenada en 2019 compartiendo en redes sociales la portada del guión y una foto de Joaquin Phoenix leyéndolo. Aunque es muy pronto para conocer detalles, el título provisional del filme es Joker: Folie À Deux.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales