John Wick: Guionista original no estará en las próximas películas ¿Qué pasó?

Después de anunciar que la famosa trilogía de John Wick regresará para dos secuelas más, las malas noticias comienzan a salir parece que la serie continuará sin parte de su equipo original.

Kolstad es el principal arquitecto del universo de John Wick, con créditos de escritura en solitario en las dos primeras películas y crédito compartido con Shay Hatten, Chris Collins y Marc Abrams en John Wick: Capítulo 3 Parabellum.

¿Por qué Kolstad no estará en las secuelas de John Wick?

El guionista reveló para La Verdad Noticias que no fue su elección dejar la serie. "No, no fue mi decisión. Cuando piensas en el contrato de estas cosas, la tercera, compartí el crédito con cualquier número de personas, no tenían que volver a mí, por lo que no lo hicieron".

Derek Kolstad no deseaba que nadie que trabajará en las películas tuviera mala voluntad, diciendo que todavía está apoyando al director de la serie Chad Stahelski.

Derek Koldant

"Sigo siendo cercano a Chad Stahelski, sigo siendo cercano al codirector de John. No sé qué va a pasar, pero estoy emocionado de ver la industria y cómo van las cosas, solo creo que bendices todo y espero que sea lo mejor, y a los jugadores involucrados que están haciendo otras cosas en otros lugares.

Y sí, es personal, así que nunca voy a hablar una mierda sobre John Wick. Quiero que esto sobreviva y prospere".

Aunque Kolstad ya no está escribiendo la serie protagonizada por Keanu Reeves, todavía tiene muchas cosas en proceso. El escritor está desarrollando actualmente una adaptación del manga de acción y terror Hellsing para Amazon Studios.

Las próximas dos secuelas de John Wick se filmarán consecutivamente este año, con John Wick: Capítulo 4 apuntando a una fecha de lanzamiento el 27 de mayo de 2022. Además, una serie de televisión derivada titulada The Continental que todavía está en camino.

