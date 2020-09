John Travolta protagoniza uno de los thrillers más exitosos de Netflix/Foto: The Globe and Mail

From Paris with Love, una inédita película de 2010 del director de Taken, Pierre Morel, ha hecho su entrada en la lista de streamer Top Ten para películas en los EE. UU. Los espectadores encuentran que la travesura internacional es la distracción perfecta durante este, el verano que parece que ya acaba.

Teniendo en cuenta el título, puede que no te sorprenda saber que From Paris with Love es una producción conjunta franco-estadounidense, con un elenco de apoyo lleno de rostros que pueden no ser terriblemente familiares para los ojos estadounidenses.

Junto a John Travolta está Jonathan Rhys Meyers, quizás mejor conocido por su papel del obispo Heahmund en el drama histórico Vikings; Kasia Smutniak, una actriz y modelo polaca que apareció recientemente en la película de este año de Robert Downey Jr., Dolittle; y el actor británico Richard Durden, quien tuvo un pequeño papel en Star Wars: The Rise of Skywalker del año pasado.

La acción bonafides de la película no termina con su director y estrella. Adi Hasak extrajo From Paris with Love de una historia del guionista y director francés Luc Besson, que escribió Taken y que le ha dado al mundo experiencias cinematográficas tan locas como The Fifth Element, The Transporter y Lucy.

Esta es una película hecha por personas que conocen su camino en la acción de alto octanaje trazada enérgicamente, por lo que no es muy sorprendente que esté aplastando a Netflix en este momento.

From Paris with Love (2010) Action, Crime, Thriller



In Paris, a young employee in the office of the US Ambassador hooks up with an American spy looking to stop a terrorist attack in the city. pic.twitter.com/cy8M6ZVyc7 — Movies (@Movies07363556) September 12, 2020

¿De qué se trata From Paris with Love?

From Paris with Love se centra en James Reese (Meyers), un asistente de un embajador de Estados Unidos en Francia, que vive una especie de doble vida como un activo de bajo nivel de la CIA.

Tiene un piso dulce en París y una hermosa novia francesa, pero aún siente que su vida sería mejor si pudiera convertirse en un agente de la CIA de pleno derecho.

Afortunadamente para él, la Agencia se está quedando un poco sin agentes franceses, por lo que Reese realiza una prueba como socio de un agente experimentado con el improbable nombre de Charlie Wax (Travolta).

La primera tarea de Reese: liberar a Wax de las garras de las costumbres francesas, donde lo atrapan por lo que parece ser una caja de bebidas energéticas. Reese es capaz de suavizar la situación, pero una vez que está solo con Wax, se hace evidente que ha entrado en un mundo de locura.

Dentro de esas latas de bebida energética están las piezas desmontadas de la pistola de Wax, un arma aterradora a la que la nueva compañera de Reese se refiere como "la Sra. Jones".

Wax, aterradoramente entusiasta, le dice a Reese que han sido asignados para rastrear una red de narcotraficantes franco-china con vínculos con terroristas paquistaníes, pero tan pronto como pueden rastrear la célula terrorista, resulta que los malos tienen por qué alguna razón también ha estado vigilando a Reese. ¿El agente verde se ha visto comprometido?

Antes de que todo termine, se revelarán secretos, se pondrán a prueba las lealtades y la Sra. Jones se pondrá a trabajar temprano y con frecuencia.

¿Fue From Paris with Love un éxito de taquilla?

Si nunca has oído hablar de From Paris with Love, no está solo. La película se estrenó en febrero de 2010, en los tiempos anteriores a Deadpool, cuando ese mes generalmente se consideraba un cementerio cinematográfico.

Su competencia fue todo menos rígida, y el único lanzamiento notable que se estrenó el mismo día fue el drama romántico Dear John, una adaptación de Nicholas Sparks. Sin embargo, From Paris with Love logró solo alrededor de $8 millones en su fotograma de apertura (a través de TheWrap).

"Desde París con Amor" dirigida por Pierre Morel se ha destacado en la plataforma de streaming. Posiblemente por su acción y comedia que suelen ser del agrado del público/Foto: John Travolta

El thriller Shutter Island de Martin Scorses llegó a los cines el fin de semana siguiente, prácticamente hundiendo cualquier posibilidad de que la película hubiera tenido que ganar terreno, y From Paris with Love terminó su carrera en el cine con una recaudación mundial de 52 millones de dólares, coincidentemente, la misma cantidad que su presupuesto.

La película ha sido casi olvidada en los años intermedios, hasta que apareció en Netflix, donde finalmente encontró una audiencia de fanáticos del cine que todavía estaban confinados en casa y hambrientos de acción totalmente increíble después de este largo y caluroso verano de teatros cerrados y sofás pegajosos.

Claro, no es exactamente arte de alto nivel, pero From Paris with Love es muy divertido, gracias a los esfuerzos de Morel, Besson y Travolta, cuyo modo "deliciosamente desquiciado" nunca deja de complacer. ¿Ya viste esta película de acción?, ¿Crees que debió tener más éxito en taquilla?