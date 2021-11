John Krasinski será el nuevo Superman de DC en League of Super-Pets

En un giro sorprendente de eventos, John Krasinski interpretará a Superman en la próxima película de DC League of Super-Pets. La estrella de The Office prestará su voz al famoso último hijo de Krypton en la película de DC.

"Siempre quise hacer una película de amigos con [The Rock]", tuiteó Krasinski para acompañar una imagen de Krypto y Superman volando uno al lado del otro. "Bueno, ¡estos son los roles para los que nacimos!".

La misma semana que Henry Cavill reveló que desea interpretar de nuevo a Superman en el DCEU, Krasinski se unirá a Dwayne Johnson, quien dará voz a Krypto, el famoso perro blanco del Hombre de Acero, que debutó en los cómics en 1955.

John Krasinski será el nuevo Superman animado

Krasinski fue uno de varios actores elegidos para papeles misteriosos de Super-Pets en anunciado en junio pasado, junto con Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna y Keanu Reeves, quienes se unen a Kevin Hart como Bat-Hound y Marc Maron como Lex Luthor.

DC League of Super-Pets está inspirada en la Legion of Super-Pets, que debutó en 1962 en Adventure Comics # 293 por Jerry Siegel, Curt Swan y George Klein, con Jared Stern de The LEGO Batman Movie como guionista y director.

Este no es el único proyecto que verá el regreso del Hombre de Acero a las caricaturas. Como te informamos en La Verdad Noticias, Smallville regresa para serie animada con sus estrellas, Tom Welling y Michael Rosenbaum como desarrolladores.

"Como fan de Superman y gran amante de los perros, tener la capacidad de contar la historia de Krypto y Superman es un sueño hecho realidad”, dijo Hiram García, productor de la cinta, "Es una historia tan encantadora", agregó.

¿Cuántas series animadas tiene Superman?

Superman: La Serie Animada

Superman ha tenido 2 series animadas, la primera fue serie de cortos realizados entre 1941–1943, y la segunda fue Superman: La Serie Animada de Warner Bros., lanzada en 1996 y que duró 3 temporadas. El personaje regreso para las secuelas, Justice League y Justice League Unlimited.

