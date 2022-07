Jim Carrey y el papel que lo llevó a la locura

Jim Carrey es uno de los actores más prolíficos y polifacéticos de las décadas de los 90 y los 2000 con una asombrosa carrera que fue truncada por un papel que lo dejó al borde de la locura.

Así es, pese a que ha mostrado su nivel actoral con personajes extravagantes como La Máscara o Ace Ventura, Jim Carrey tuvo un reto tan grande que afectó a su salud mental.

Tras protagonizar la fantástica The Truman Show, Carrey se involucró en el proyecto de Milos Forman titulado Man On The Moon.

El papel que llevó a Jim Carrey a la locura

En 1999 se le encargó encarnar al comediante Andy Kaufman, uno de los papeles más difíciles y que cambiaría la vida del actor, y es que según palabras de Anatas Michos, el interpretar a Andty Kaufman fue muy complicado debido a que todos en la producción eran amigos de él.

Además Anata Michos reveló que el nivel de estrés que se manejaba en el set fue tan alto que perdió 12 kilos por la ansiedad que le causaba manejar a Carrey que se volvió irreverente como Kaufman y que terminó atrasando la filmación 20 días debido a sus actitudes complicadas en el set.

Durante el primer día de filmación Carrey llegó tres horas tarde conduciendo un camión de helado y se negó a entrar al set hasta que todos en la producción no cantaran una canción que les había enviado.

Además de encerrar a Danny De Vito en su tráiler cuando almorzaba, estacionando un auto en la puerta del mismo, también tomó un auto y comenzó a dar vueltas por toda la ciudad sin notificarle a Forman.

El actor se tomó tan enserio el papel que vivía y hablaba como Andy Kaufman, por lo que fue complicado para la producción poder lidiar con él. Después del rodaje el comportamiento errático siguió pegado al actor quien tuvo que buscar ayuda profesional para salir del rol.

Como te contamos en La Verdad Noticias, el actor ha tenido una vida triste que lo ha llevado a tener un comportamiento errático, por lo que a su trágica vida se le agregan hechos como este.

Esta historia puede verse en Jim y Andy, un documental de la la plataforma de streaming Netflix, en el que se relata cómo fue que Jim Carrey hizo para convertirse en Andy Kaufman y de qué forma este papel le cambió la vida.

Te puede interesar: Jim Carrey dejará la actuación después de participar en Sonic 2

¿De qué trata Man On The Moon?

Man on the moon es una película hecha en 1999 por Milos Forman y protagonizada por Jim Carrey, Courtney Love y Danny De Vito. Está inspirada en la vida del comediante Andy Kaufman.

Andy Kaufman fue un actor, escritor y artista de performance estadounidense, al que se le considera un comediante, aunque el se describía como un artista.

Caracterizado por desechar la comedia tradicional y representarla como tal Kaufman tuvo una gran popularidad a mediados de los 70 tras sus apariciones en Saturday Night Live, su increíble forma de entretener marcó al mundo del entretenimiento

Kaufman murió de cáncer de pulmón a los 35 años de edad, debido a sus elaboradas bromas y artimañas inclusive se creyó que el comediante había fingido su muerte como parte de un gran engaño.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!