Jeremy Renner sorprende en el primer tráiler de Mayor of Kingstown

Jeremy Renner protagoniza un nuevo tráiler e intenso lleno de tensión de la próxima serie dramática original de Paramount +, Mayor of Kingstown, cuyos detalles te compartimos en La Verdad Noticias a continuación.

La serie sigue a los McLuskys, una familia de agentes de poder en Kingstown, Michigan, donde el alcalde de Kingstown ve a la familia "intentar traer orden y justicia a una ciudad que no tiene ninguno", dice la sinopsis.

Renner, el actor de avengers que lanzó disco musical, protagonizará la serie de Paramount+ junto a estrellas galardonadas como Dianne Weist y Kyle Chandler y que llegará a la plataforma de streaming este mismo año.

Jeremy Renner protagoniza Mayor of Kingstown

Renner protagoniza la serie como Mike McLusky junto a Kyle Chandler como Mitch McLusky y Taylor Handley como Kyle McLusky. "Mayor of Kingstown" también contará con las actuaciones de Dianne Wiest, Hugh Dillon y Emma Laird.

La serie aborda temas de racismo sistémico, corrupción y desigualdad, con un enfoque en el próspero negocio del encarcelamiento de Kingstown. La temporada de debut está programada para durar diez episodios cuando se estrene el 14 de noviembre

La serie será estrenada a unos meses de que Paramount + lanzó una opción más barata para los suscriptores en México y otros países de Latinoamérica. Otros proyectos actualmente en producción en la plataforma incluyen The Offer, la dramatización del rodaje de The Godfather.

¿Cuánto cuesta Paramount Plus?

Paramount Plus llega a México en 2021

Desde el 1º, Paramount+ tiene un costo de $790 pesos por 10 meses y 2 adicionales para un total de un año entero de suscripción. La promoción fue lanzada el mismo mes en que Paramount + anunció el regreso de 'Teen Wolf' con una película.

Por su parte, Jeremy Renner estrenará una segunda serie con otra plataforma de streaming. "Hawkeye" de Marvel llegará a Disney Plus el 24 de noviembre de 2021, tan solo 10 días después del estreno de "Mayor of Kingstown" en Paramount Plus.

