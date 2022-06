Jennifer Hudson gana un Premio Tony y se convierte en una artista EGOT

La cantante es la 17ª persona en lograr el EGOT: el Premio Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Este domingo 12 de junio se llevó a cabo la 75ª entrega anual de los Premios Tony desde el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York y una de las más grandes sorpresas de la noche fue ver como la obra ‘A Strange Loop’ conquistaba la categoría a Mejor Musical y convertía a Jessica Hudson en una artista EGOT.

La obra producida por la actriz y cantante en conjunto de Michael R. Jackson y otras 30 personas logró imponerse en esta importante entrega de premio que reconoce a las mejores puestas en escena de Broadway ante ‘Girl From the North Country’, ‘Mr. Saturday Night’, ‘Paradise Square’, ‘SIX: The Musical’ y ‘MJ: The Musical’.

'A Strange Loop' ganó una de las categorías más importantes de la noche.

‘A Strange Loop’ es una obra irreverente y sexualmente franca que habla sobre formar parte de la comunidad negra y gay. Además de Mejor Musical, la puesta en escena solo ganó a Mejor Libro de un Musical, esto a pesar de que estaba nominada en otras once categorías.

Ahora es una artista EGOT

La cantante ha sumado un importante récord a su carrera artística muy digno de admirar.

Con la increíble victoria de ‘A Strange Loop’, Jennifer Hudson logra convertirse en una artista EGOT. Tal vez no lo sepas pero un artista EGOT es aquel que su inigualable talento le ha permitido ganar un Premio Emmy, un Premio Grammy, un Premio Oscar y un Premio Tony.

Recordemos que la actriz y cantante ganó un Premio Grammy en 2009 por su álbum debut en la categoría Mejor Álbum R&B y dos años antes logra que su papel en la cinta ‘Dreamgirls’ le permitió ganar un Premio Oscar. En 2021, ella se hizo acreedora de un Premio Emmy al ser productora de ‘Baby Yaga’ y ahora en 2022, repite la hazaña pero en los Premios Tony.

¿Quién es Jennifer Hudson?

La actriz y cantante es una destacada celebridad de la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Jennifer Hudson saltó a la fame en 2004 tras convertirse en finalista de la 3ra temporada de ‘American Idol’. A sus 40 años, la joven estrella cuenta con una galardonada carrera musical, misma que incluye una impactante representación de Aretha Franklin en su biopic.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales