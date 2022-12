Jenna Ortega y la razón por la que estuvo a punto de quedar fuera de Merlina

Los fans han quedado fascinados con la interpretación de la actriz.

Ha pasado más de un mes de su estreno y ‘Merlina’ sigue siendo todo un éxito en Netflix pero muy pocos saben que Jenna Ortega estuvo a punto de quedar fuera del elenco de esta espectacular serie dirigida por Tim Burton e inspirada en la hija mayor de la Familia Addams.

Tal vez no sepas pero la actriz dejó atrás el mundo de la televisión debido a que no conseguía papeles de acorde a su edad y siempre le daban personajes más jóvenes o muy maduros. Por tal motivo, ella decidió apostar por el cine pero la oferta del cineasta le hizo reconsiderar su decisión debido a que se trataba de una oportunidad que no podía desaprovechar.

Tim Burton fue quien la convenció de regresar al mundo de la televisión.

“Cuando te abordan con un personaje como este, un director como este y una historia como esta, es muy convincente. No sabes cuándo vas a tener la oportunidad de hacer algo así de nuevo, sabía que tenía que aceptarlo”, declaró Jenna Ortega, quien hizo su debut actoral junto a Eugenio Derbez en la serie ‘Rob’, a TUDUM de Netflix.

Los retos de Jenna Ortega

Aunque el cineasta Tim Burton dejó en claro que no se imagina a otra actriz dando vida a Merlina Addams, debes de saber que Jenna Ortega tuvo que superar varios retos para lograr una actuación convincente en la serie de Netflix, misma que hoy figura entre los contenidos más vistos de la temporada.

El levantarse temprano para hacerse pruebas de maquillaje y pasar hasta doce horas en el set no fue lo más difícil para la actriz, quien tuvo que tomar clases de cello, arquería y esgrima, habilidades que lució ante la cámara. Sin embargo, el reto más difícil fue construir su personaje de una manera que no pudiera ser comparado con las versiones anteriores.

¿Dónde puedo ver 'Merlina'?

La serie ha sido un rotundo éxito dentro de la plataforma.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ‘Merlina’ se encuentra disponible de manera exclusiva en Netflix. Sin embargo, para poder disfrutar de los ocho episodios que conforman la primera temporada es necesario contratar una suscripción, cuyos precios van desde los 99 a los 199 pesos al mes.

