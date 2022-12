Jenna Ortega, la nueva Merlina apareció en una película de Marvel

Sí, la actriz tuvo una breve participación en Iron Man 3, que muy pocos fans notaron, pero los que lo hicieron no dudaron en gritarlo a los siete vientos.

Jenna, que es de ascendencia mexicana, dio vida a la hija del presidente de Estados Unidos, en este filme donde todavía actuó Robert Downey Junior, y aunque su aparición fue de apenas unos segundos, fueron suficientes para llamar la atención de los expertos.

Ese mismo año, la actriz logró ser la protagonista de 'La noche del demonio: Capítulo 2' y un año después se unió al elenco de 'The Little Rascals Save the Day!', así como al de la serie 'Rake' o 'Jane the Virgin', mientras que en 2015, participó en 'Richie Rich'.

Jenna Ortega, la nueva Merlina apareció en una película de Marvel

Y bueno, por si no lo recuerdas, Jenna también fue parte del elenco de la serie 'You', donde dio vida a la hermana menor de Delilah Alves y a poco tiempo de que se estrene la cuarta temporada, la actriz admitió que le gustaría y está dispuesta a regresar a la historia.

Jenna Marie Ortega, nombre completo de la famosa, comenzó su carrera como actriz desde los 11 años interpretando a Harley Díaz en 'Stuck in the Middle', serie de Disney Channel, por la que obtuvo un Imagen Award.

Nació el 27 de septiembre del 2002 en California, Estados Unidos, y ha sido acreedora del premio MTV Movie Award a Mejor Actuación Asustada.

