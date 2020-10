Jared Padalecki y Jensen Ackles revelan que extrañaran de estar en Supernatural

Jared Padalecki y Jensen Ackles, estrellas de la serie de The CW, Supernatural, revelaron las cosas que más extrañarán de trabajar juntos en el longevo programa.

Lo que Jared Padalecki extrañara de Jensen Ackles

En una entrevista con TVLine, Jared Padalecki reveló que actuar al lado de Jensen Ackles le ha dado "la confianza de que puedo esforzarme".

"Si has estado jugando tenis con alguien durante 15 años o baloncesto o haciendo jiu-jitsu o algo así, sabes lo duro que puedes presionar", explicó. "Mientras que si entras en una cancha con alguien con quien nunca has jugado antes, es como, 'Está bien, bueno, tengo que sentirlos, porque no quiero simplemente comenzar a mojar al chico, y no es un juego'".

Supernatural estrenará su episodio final el 19 de noviembre de 2020

"Y así, con Jensen, sé que puedo presionar tan fuerte como sea posible y más fuerte y que él retrocederá con la misma fuerza, y sacaremos diferentes aspectos de una escena, diferentes facetas de lo que el los personajes están pasando".

Lo que Jensen Ackles extrañara de Jared Padalecki

Mientras tanto, Jensen Ackles perfeccionó el vínculo que él y su hermano en la pantalla han construido entre bastidores y explicó: "Muchas veces, esos matices no están escritos en la página, y eso es, creo, algo de lo que estamos orgullosos. nosotros mismos en ser capaces de aportar al personaje, a la historia y al programa. Y eso es algo de lo que él y yo ni siquiera necesitamos hablar".

El actor que da vida a Dean Winchester dijo: "Estamos tan cómodos y disponibles el uno para el otro para permitir que ese tipo de momentos sucedan que suceden todo el tiempo. Voy a extrañar tener esa confianza con alguien de que puedo permitir que esos momentos sucedan y tú puede apoderarse de ellos".

Padalecki y Ackles dan vida a Sam y Dean Winchester en Supernatural

Protagonizada por Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins y Alexander Calvert, los episodios finales de Supernatural se emiten actualmente los jueves a las 8 p.m. ET / PT en The CW.

Las 14 temporadas anteriores del programa también se transmiten actualmente en Amazon Prime Video. La última temporada llegará a la plataforma de streaming a finales de noviembre.

