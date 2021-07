¿Jane Foster aparecerá en el capítulo final de "Loki" de Marvel?

En el último episodio de Loki, "Journey Into Mystery", se introdujeron muchos huevos de Pascua y variantes. Además de todos los nuevos Lokis, se ve brevemente una versión rana de Thor.

Si bien esta es una referencia al personaje del cómic, el debut de Throg también alude a algunas formas en que The Mighty Thor, también conocido como Thor de Jane Foster, ingresará al Universo Cinematográfico de Marvel.

Con Thor 4, Jane está lista para regresar al MCU, asumiendo el manto de The Mighty Thor e incluso se han filtrado algunos detalles sobre como Natalie Portman obtendrá a Mjolnir en Thor: Love and Thunder después de que fue destruido en Thor: Ragnarok.

¿El Vacío permitirá traer de vuela a Mjolnir?

Mjolnir fue destruido en la línea temporal del MCU

Como se ve en el Vacío de Loki, hay un Mjolnir enterrado bajo tierra con Throg. Dado que es un vertedero para TVA, también existe la posibilidad de que este no sea el único martillo presente.

El Mjolnir alternativo está actualmente atrapado en el Vacío, y nada puede salir de este lugar sin un TempPad de la Autoridad de Variación de Tiempo; sin embargo, con Loki y Sylvie buscando acabar con la mente maestra detrás de los Time-Keepers lo que sucederá con el Vacío después está en el aire.

Esto significa que es posible que lo que una vez fue enviado al Vacío pueda escapar, regresando a sus líneas de tiempo y realidades designadas, o podrían dispersarse al azar.

Si este último es el caso, entonces un Mjolnir puede regresar a la línea de tiempo principal de MCU, y estaría en juego para cualquier persona digna, incluida Jane y Vision que también puede levantar el martillo de Thor.

¿Jane Foster podría ser una variante?

Natalie Portman dará vida a The Mighty Thor

Una hipótesis asegura que Jane ya se ha convertido en The Mighty Thor en una línea de tiempo alternativa antes de los eventos de Loki y Love and Thunder, pero esto no era parte del plan de Sacred Timeline, por lo que TVA la enviaría al Vacío en este momento.

En otro caso, Jane podría haber sido enviada al Vacío por hacer otra cosa que no formaba parte de la Línea de Tiempo Sagrada, ya que habría habido muchas oportunidades para esto dada la naturaleza persistente y curiosa de Jane.

No sería una sorpresa saber que alguna versión de Jane investigó algo que no debería o se metió con la física de manera que causaría un evento Nexus, ya que ella fue quien hizo contacto con el Aether en Thor: The Dark World.

Una vez en el Vacío, podría encontrar uno de estos Mjolnirs, recogerlo y transformarse en The Mighty Thor. De cualquier manera, podría existir ahí, como lo hace Throg, y si pueden escapar después de los eventos de Loki, entonces podría ser así como ingresa a la línea de tiempo principal de MCU.

Con la Jane principal fuera de la vida de Thor durante años, Marvel podría querer mantenerlo así, y Love and Thunder en su lugar introduciría una Variante de Jane como la Diosa del Trueno.

¿Cuántos capítulos tendrá "Loki"?

"Loki" estrenará su episodio final el 14 de julio

La más reciente serie de Marvel para Disney Plus tendrá un total de 6 episodios, y como te compartimos anteriormente en La Verdad Noticias, el episodio final será estrenado el próximo 14 de julio.

Loki, el estreno más visto de Marvel den Disney +, está protagonizada por Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Sasha Lane y Eugene Cordero.

