Jack Black anuncia el regreso de 'Tenacious D' y 'Escuela de Rock'

En estos últimos años, hemos visto el regreso de muchas series, películas, caricaturas, artistas, pues la nostalgia ha tocado el corazón del público y es por ello, que se vuelve muy lucrativo retomar aquellas producciones que nos hicieron vibrar, como en el caso de RBD, que después de varios años, lanzaron un concierto conmemorativo.

¿Pero saben quién más regresará?, es posible que pronto veamos en pantalla al elenco de las películas 'Tenacious D' y 'Escuela de Rock', pues según anunció el actor y comediante Jack Black, pues planea una secuela “hibrida” de ambas.

Fue en una entrevista de radio, cuando el actor, de 53 años, señaló que tiene pensado hacer una película basada en los éxitos lanzados en 2003 y 2006, esta versión de la noticia, también fue confirmada por Kyle Gass, compañero de banda y co protagonista de la película, dijo que se trataba de "una híbrida", a la que llamó "School of D".

Una nueva producción de Jack Black

Jack Black busca lanzar una película juvenil

El actor señaló, que se inspiraron en la vida de aquellos niños y jóvenes que buscan hacer de la música una forma de vida, además de que admitió que la idea surgió entre broma y broma, asimismo, señaló que la gran pieza que faltará hablando sobre Escuela de Rock será Kevin Clark, co protagonista de la película, quien murió el 26 de mayo de 2021 luego de ser atropellado mientras andaba en bicicleta en Chicago.

"Nos esforzamos por inspirar, pero a veces también nos desanimamos si sentimos que lo intentamos y hemos visto lo que has hecho y no creemos que seas genial, deberías dejar de hacerlo. Hacemos ambas cosas", dijo Black a modo de broma. "Los construimos y los derribamos. Pero gracias por notar las partes buenas".

Grandes éxitos del 2003

Jack Black prepara nueva película

Recordemos, que en 2003, Jack Black estrenó la película 'Escuela de Rock', una película en que interpretaba a Dewey Finn, un profesor sustituto que llega a un grupo de niños con que congenia y termina conformando una banda de rock. Mientras que en 2006,se estrenó 'Tenacious D: The Pick of Destiny', película que contaría una épica historia en que participaría nadie menos que Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y vocalista de Foo Fighters, como el Diablo, informó La Verdad Noticias.

