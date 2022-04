Italia censura a "Doctor Strange 2" por gesto ofensivo en su póster oficial

Censuran póster oficial de la cinta en Italia ¿por qué?

Aún no se estrena "Doctor Strange 2" en los cines y su publicidad ha comenzado a generar polémica en diversas partes del mundo.

Debido a la diferencia de culturas y tradiciones, algunos gestos o palabras podían resultar ofensivas para distintas regiones.

Tras la publicación de nuevas imágenes de la cinta, en Italia habría sido censurada debido a un símbolo que, como te indicamos, resultó ofensivo.

De acuerdo a información del medio Reddit, la mano del Doctor Strange ha sido modificada del póster oficial, pues al hacer el gesto de "cuernos" resultó ofensivo en Italia y en otros países mediterráneos.

Como se puede notar en la imagen, en su lugar se ha puesto una señal sin mayor significado que luce apacible ante la mirada del país europeo.

Estreno de "Doctor Strange 2" en cines

En anteriores ocasiones La Verdad Noticias te ha confirmado que el estreno de la cinta en México se adelantó al 04 de mayo.

"Ahora que Iron Man y el Capitán América se han ido después de una feroz batalla en Avengers: Endgame, se espera que el ex genio cirujano y mago más fuerte de todos, el Doctor Strange, juegue un papel activo como figura central en los Vengadores. Sin embargo, usar su magia para manipular el tiempo y el espacio a voluntad con un hechizo prohibido que se considera el más peligroso, ha abierto la puerta a una misteriosa locura llamada 'el Multiverso'. Para restaurar un mundo en el que todo está cambiando, Strange busca la ayuda de su aliado Wong, el Hechicero Supremo, y la Bruja Escarlata más poderosa de los Vengadores, Wanda. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero que ya no puede sostenerse con sólo su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza en el universo luce exactamente como Doctor Strange", se lee en la sinopsis oficial.

'Doctor Strange 2' narrará los sucesos posteriores a la batalla final de "Spider-Man: No Way Home" y se sabe que será una continuación directa de la serie "WandaVision" de Disney Plus.



