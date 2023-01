Lanzan documental sobre la maldición de Glee

Investigation Discovery lanza documental sobre Glee

Corría el año 2009 cuando la cadena Fox emitió el primer episodio de la serie Glee, misma que se convertiría en una de las series de más éxito y repercusión mediática de los 2010's. Sin embargo, el drama no se limitaba solo a la pantalla, por el contrario, tras bambalinas se vivían momentos de mucha intensidad y una lucha constante de egos.

El éxito de Glee fue arrasador, y es que temporada tras temporada los fanáticos se volvían cada vez más afines a los personajes y a los actores que les daban vida. No obstante, la dinámica entre los histriones no era del todo armónica, y es que algunos de los protagonistas no se llevaban para nada bien.

Además, la vida privada de los actores tampoco era miel sobre hojuelas, dentro del cast hubo adicciones, pornografía, problemas maritales graves, e inclusive muertes. Es por ello que el canal Investigation Discovery se decidió a realizar un documental de 3 partes para abordar el behind the scenes de esta controvertida serie.

¿La maldición de Glee?

Investigation Discovery lanza "The price of Glee"

En 2013, año en que la serie aún se encontraba renovando temporadas ocurrió una de las mayores tragedias que el cast del director Ryan Murphy enfrentaría, la muerte de Cory Monteith, quien daba vida a Finn Hudson. El actor de entonces 31 años falleció a causa de una sobredosis de alcohol y heroína según los reportes oficiales, Monteith había luchado desde muy joven contra las adicciones y de acuerdo a amigos cercanos no se encontraba en su mejor momento.

Años más tarde, en 2018, Mark Salling quien interpretó a Puck, mejor amigo de Finn en Glee, se suicidó en un parque. Los motivos detrás de su muerte esconden cargos por posesión de pornografía infantil, lo que ocasionó gran controversia y crítica hacia la serie, misma cuya audiencia se componía en su mayoría por niños y adolescentes.

Poco después, en el verano de 2020, la actriz Naya Rivera, Santana en la serie, perdería la vida en un fatídico accidente mientras navegaba junto a su pequeño hijo de 4 años, quien afortunadamente se salvó. No obstante, estos trágicos eventos han generado la creencia urbana de que quizá existe una maldición detrás de la serie y de su cast.

Es por lo anterior que, Discovery ha lanzado este documental que permitirá a los fans de la serie conocer más sobre estas peculiares situaciones. Además, cuenta con la participación de familiares y amigos cercanos a las estrellas del programa, quienes hablarán sobre las enemistades, los mal entendidos, romances y momentos críticos que se vivieron durante la filmación de la serie e incluso en años posteriores.

Te puede interesar: Actor de Glee fue despedido de un reality show por presunta conducta inapropiada

La última llamada entre Naya Rivera y su padre

Naya al lado de su pequeño hijo Josey

A casi 3 años de la partida de Naya Rivera, la actriz y cantante sigue siendo recordada como una gran madre y profesional. Su recuerdo sigue vivo, en especial para su padre, George Rivera, quien recuerda esa última conversación con su hija. Naya había llamado a su padre por FaceTime para preguntarle como anclar el bote en el que ella y su pequeño hijo navegaban esa tarde de verano. Sin embargo, George notó lo ventoso del día y pidió a Naya no saltar a nadar y tener cuidado.

Desafortunadamente, las cosas no salieron bien. Horas más tarde, el padre de Naya recibió una llamada informando que habían encontrado a su nieto en el pequeño bote, pero que no había rastros de su hija. En ese momento, tal como cuenta George en el nuevo documental de Discovery, "yo no tenía ninguna esperanza".

Para la familia de Naya fue difícil afrontar que la joven actriz y madre estaba probablemente muerta, noticia que fue confirmada un par de días después cuando la policía encontró su cuerpo en el río donde paseaba junto a su hijo. Así, la muerte de Naya se sumaría a la lista de desgracias que persiguen al cast de Glee.

No olvides seguirnos en Google News, Twitter y Facebook para no perderte de ninguna noticia de actualidad.