Internautas denuncian estafa de Cinemex en preventa de Spider-Man No Way Home

Es tan grande la emoción que ha provocado la cinta “Spider-Man No Way Home”, que miles de fanáticos optaron por comprar sus boletos en la preventa, sin embargo no todo ha salido como esperaban, pues diversos internautas denunciaron una supuesta estafa por parte de Cinemex.

La cadena de cines habría cobrado el dinero a los usuarios, sin embargo no les enviaron los boletos al correo electrónico, por lo que muchos piden un reembolso en sus bancos.

A raíz de las múltiples denuncias, han salido más casos de boletos no entregados, muchos aseguran que fue debido a la saturación en la preventa de No Way Home, pues desde la madrugada las páginas de Cinépolis y sobretodo de Cinemex sufrieron fallas.

“Cinemex nos estafó”: internautas en preventa de No Way Home

A través de TikTok, el usuario @YoSoyDmo denuncio ante sus seguidores la supuesta estafa que Cinemex le aplicó en la compra de sus boletos para la película del trepamos.

“Si la página te llegaba a cargar, podíais escoger tus boletos, asientos e ingresar tus datos bancarios, el problema viene del cobro en las entradas” indicó.

Alegó que tras cobrarle las entradas, la página de Cinemex lo rebotó como error y luego lo sacó del sitio, al verificar su aplicación bancaria pudo constatar que le hicieron válido el cobro, sin embargo no le fue enviado ningún boleto a su correo electrónico.

¿Qué puedo hacer si no me entregaron mis boletos?

Así como el chico del TikTok, otros internautas han denunciado en redes sociales la misma situación, esperado pronto una respuesta de Cinemex ante el error en el cobro de las entradas.

“Hola, ¿Cómo puedo solicitar el reembolso de un cargo de unos boletos que compre a través de su página web? Ya que al momento de dar clic en "Pagar" se proceso la compra (se reflejo en mi cuenta), pero no me genero los boletos, porque salió un error,” se lee en una de las tantas denuncias.

De momento, Cinemex no ha respondido ante las numerosas denuncias que han salido. Otra opción seria contactar directamente a su Banco personal e indicar que le hicieron el cobro por un servicio que no le entregaron.

Tras las largas filas en la preventa, se estima que "Spider-Man No Way Home" sea una de las cintas más exitosas del año, retomando la taquilla para Marvel.

