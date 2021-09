Imágenes The Last Of Us de HBO muestran el mundo en ruinas

La aventura posapocalíptica de dos partes en The Last Of Us recibió innumerables premios al juego del año, se juega como un sueño e inspiró millones de palabras de debate en línea. HBO espera aprovechar eso con su adaptación televisiva, que actualmente se está filmando en Canadá.

Este será uno de los programas más grandes que HBO haya producido, y los productores confirmaron que el presupuesto para cada episodio es de al menos ocho cifras. Los expertos de la industria predicen que el costo podría terminar en el estadio de béisbol de $ 200-300 millones y, a juzgar por estas imágenes del set, parece que el dinero se está gastando bien.

Lo más destacado de The Last of Us es el increíble diseño ambiental, con los juegos que nos llevan a través de un mundo que ha sido en gran parte abandonado a la naturaleza. Ambientada décadas después del primer brote, los sobrevivientes se han retirado a comunidades cerradas fuertemente vigiladas y el mundo se convierte en una ruina, aunque bajo cierta luz, a menudo es extrañamente hermoso.

Los decorados se ven geniales, así que estoy rezando para que Pedro Pascal y Bella Ramsey atrapen a Joel y Ellie. Craig Mazin de Chernobyl es la fuerza creativa principal del programa: productor ejecutivo, desarrollo y escritura de la serie. A él se une el director principal de los juegos, Neil Druckmann, cuya narración franca e intransigente hizo que The Last of Us se destacara en medio de un mar de otros medios de comunicación del apocalipsis zombi.

El rodaje comenzó en julio y no terminará hasta el próximo junio, lo que significa que The Last of Us llegará como muy pronto a fines de 2022. Esperemos que obtengamos algunas imágenes oficiales o un adelanto más temprano que tarde.

