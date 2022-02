Hunter Schafer y Dominic Fike de Euphoria son captados muy enamorados

El último rumor de una pareja de celebridades dice que dos de las estrellas de la popular serie dramática adolescente aclamada por la crítica, Hunter Schafer y Dominic Fike, podrían tener una relación sentimental.

Estos rumores comenzaron después de que las dos estrellas fueran vistas tomadas de la mano mientras salían del restaurante y salón The Nice Guy en West Hollywood durante el fin de semana.

Según Page Six, los dos fueron vistos "besándose" y "bailando" dentro del restaurante, donde las jóvenes estrellas se unieron a sus compañeros de reparto Jacob Elordi y Alexa Demie.

La nueva temporada de Euphoria comenzó recientemente en HBO Max, y Fike es una de las nuevas ediciones más emocionantes de la serie.

¿Hunter Schafer y Dominic Fike son novios?

En el programa, interpreta a Elliot, un nuevo amigo cercano de Rue (interpretada por la ganadora del Emmy Zendaya) y Jules (Schafer) que agrega algunas drogas y drama a su relación y que dice (¡advertencia de spoiler!) que es "un poco heterosexual y un poco gay".

Si bien Rue y Jules pueden haber vuelto a estar juntas esta temporada, parece que se está gestando un triángulo amoroso entre estos tres personajes que seguramente conducirá a una angustia y emociones adolescentes aún más explosivas.

Con suerte, la relación fuera de la pantalla no será tan volátil como las de la pantalla.

Schafer, que es trans, habló recientemente sobre su sexualidad. En 2019, había declarado que su sexualidad era “más cercana a lo que podría llamarse lesbiana”, pero en algunos tuits ahora eliminados, aclaró cómo se identifica ahora.

Después de que un fan llamó lesbiana a Schafer, ella aclaró que “por mucho que desee que esto sea cierto, me gustaría aclarar vagamente que desafortunadamente soy bisexual o pan o algo así”.

¿Cuántos capítulos tiene Euphoria 1?

La primera temporada de Euphoria tiene ocho episodios. Debutó con Pilot, el 16 de junio de 2019 en HBO, y concluyó con And Salt the Earth Behind You, el 4 de agosto de 2019. Cabe recordar que también hay dos capítulos extras que se estrenaron meses antes de la segunda temporada.

