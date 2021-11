Hoy se estrena el 2º trailer de Spider-Man: No Way Home

Hoy martes 16 de noviembre por la noche, Sony finalmente dará a conocer el esperado segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home del 17 del diciembre.

Dado que Sony ha creado un evento de medios en vivo en torno a una revelación de tráiler de dos a tres minutos y promete "grandes sorpresas", los fanáticos de Spider en las redes sociales lo están tomando como una especie de vuelta de victoria y anticipan que el evento contará con la confirmación de la larga rumoreadas apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield como los Spider-Men anteriores de Sony, así como de Charlie Cox repitiendo su papel en Netflix de Matt Murdock / Daredevil.

Todos listos para ver Spider-Man: No Way Home

Nueva 'evidencia' de 'filtraciones' de No Way Home, incluidas fotos de set dudosas, han dominado Twitter durante meses, lo que sugiere que los sitios de rumores y las filtraciones han superado a Sony y Marvel Studios en su propio juego esta vez.

Marvel Studios sabe que el acto final de la obra maestra de Avengers: Endgame es ahora la vara de medir con la que se medirán todas sus películas más importantes, y el director de No Way Home, Jon Watts (él mismo concluye su propia trilogía de Spider-Man) no rehuyó. la comparación, refiriéndose a la "gran" película como "Spider-Man: Endgame" en una entrevista con la revista Empire .

Y las comparaciones son obvias, con Peter Parker de Tom Holland amenazado por villanos de las otras dos series de películas de Spider-Man de Sony, incluidas Doc Ock de Alfred Molina, Green Goblin de Willam Defoe, Electro de Jamie Foxx (entre otros), y tal vez incluso Venom de Tom Hardy. lo que lógicamente requeriría manos amigas para derrotarlos a todos, de ahí las apariciones de Maguire y Garfield.

Eso es muy parecido a Endgame en un aspecto, pero a diferencia de Endgame en otro aspecto importante, ya lo vemos venir. El momento característico de Endgame y una secuencia que nadie que lo haya visto en el fin de semana de apertura de un teatro abarrotado a fines de abril de 2019 fue la sorpresa de los héroes que regresan de todos los rincones de la MCU para la batalla final con Thanos.

