House of the Dragon se posiciona como la serie de estreno más vista

El éxito de House of Dragon, la precuela de "Game of Thrones" y el nuevo estreno de HBO Max y HBO canales es total. Aunque muchos han tenido cierto recelo de verla, sobre todo los fans de GOT que quedaron muy decepcionados por el final que tuvo en 2019.

Sin embargo, el primer episodio de House of the Dragon que se estrenó el pasado 21 de agosto de este año está rompiendo nuevos récords. Ese día ganó un récord a nivel mundial por las vistas que tuvo ya que alcanzó 9,986 millones. Mientras el primer episodio de GOT que salió en el 2011 solo obtuvo 4,152 millones.

Además, están esperando que el final de la serie supere el episodio final de GOT que tuvo un total de 19.3 millones de usuarios que estaban como espectadores.

House of Dragon la más buscada en Google

House of the Dragon la palabra más buscada de Google.

Por si estos resultados parecieran pocos, la serie de la casa Targaryen, House of the Dragon, se convirtió en la palabra más buscada de los buscadores de Google el mismo día de su estreno, el domingo 21 de agosto.

Además, de ser nombrada en varias redes sociales y sitios web. Aunque se identificó que los páises en los que esta cifra aumentó fueron Estados Unidos, Canadá y Australia. Pero esto no descarta a Latinoamérica.

En La Verdad Noticias te contamos cuáles fueron todos los momentos claves del episodio 1 para que estés al día cuando estrenen el segundo episodio.

Te puede interesar: ¿House Of The Dragon rompió con la historia de Game Of Thrones?

¿Cuál es el costo de HBO Max?

Esto es el costo de HBO Max.

Por si aún no te has suscrito a la plataforma en dónde estarán emitiendo la famosa serie House of the Dragon, aquí te contamos cuáles son sus precios. HBO Max tiene varios planes, el más económico que tiene una vigencia de un mes ronda entre $99 pesos para dispositivos móviles y $149 el estándar que incluye varias pantallas y hasta en 4k.

Asimismo, si decides hacer una contratación anual, el plan para dispositivos móviles queda en $829 pesos y en $1249 pesos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: